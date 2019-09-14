Литовские пограничники покупают почти 100 новых вездеходов

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) покупает почти сотню новых вездеходов. Как было заявлено на Центральном портале общественных закупок, для этого выделено около 3,7 млн евро.

Представитель СОГГЛ Рокас Пукинскас заявил, что эти вездеходы будут использоваться для охраны внешней границе Литвы и Европейского Союза.

Он подчеркнул, что используемые на границе транспортные средства портятся гораздо чаще, чем те, которые ездят по асфальтированным дорогам.

"Новые транспортные средства требуются нам постоянно", – сказал Р. Пукинскас.

По заявлению представителя СОГГЛ, новые вездеходы будут предназначаться для различных пограничных отрядов.

Транспортные средства готовятся купить в два этапа: во время первого – 23-24, а второго – 67-72 вездехода.