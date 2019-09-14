Погода: осень начнётся с понедельника

В воскресенье Литва окажется на северо-восточной окраине огромного антициклона, охватившего Центральную и Восточную Европу. Ожидается переменная облачность, больше солнца будет в западных районах страны.

На большей части территории страны значительных осадков не предвидится, однако на северо-востоке и в южных районах возможны кратковременные дожди. День будет ветреным: подует порывистый северо-западный, западный ветер, местами скорость его порывов составит 15-18 м/с.

Этот ветер существенно перемешает надземный слой воздуха, поэтому температура по всей стране будет примерно одинаковой, – установится осеннее тепло 15-18 градусов. В южных районах, особенно в Ужнемуне, может быть на несколько градусов теплее.

В Вильнюсе сегодня ветрено, возможны кратковременные дожди, а температура днём будет около 17 градусов тепла.

В воскресенье ночью к Литве с западной стороны приблизится очередной циклон; восточные районы еще останутся в зоне антициклона. Понемногу прибавится облаков, а на северо-западе пройдут дожди. Ночью немного успокоившийся западный ветер утром снова усилится. Температура ночью снизится до 7-12, на взморье до 13-15 градусов тепла. Прохладнее всего будет на восточной окраине страны.

В воскресенье днём циклон принесет дожди уже в большинство районов страны. Обильнее всего осадки будут в северной части республики. Ветер юго-западный, западный, 9-14 м/с, возможно порывы 15-20 м/с. Максимальная температура в северных районах достигнет лишь 13-15 градусов, а в южных вероятны 16-18 градусов тепла.

В понедельник ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер не утихнет. Температура как ночью, так и днём будет похожа на воскресную.