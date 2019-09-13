Готовят революцию в Старом городе Вильнюса: свободно проехать будет невозможно

В планах Вильнюсского муниципалитета – новая схема движения в центре, которая в корне изменит нынешний порядок, – об этом порталу DELFI рассказал вице-мэр Витаутас Миталас. Он надеется, что перемены осуществят в 2021 году, и они принесут Старому городу покой и чистый воздух.

Заторы, шум, загрязнение - все это беды жителей Старого Вильнюса сегодня, рассказал Миталас.

Проблемы видят и чиновники, поэтому сейчас основная цель – приятное и удобное сообщение в центре.

"В ближайшее время в центре Вильнюса изменится порядок движения. Это означает, что будут решать проблемы центральной зоны – транзитное движение, поскольку в центре 40% всего движения - транзит", – сказал он, заметив, что вильнюсцы часто срезают путь, когда едут из одного конца города в другой, проезжая через центр.

На вопрос, как будет выглядеть новая схема, он сказал, что въехав на одну из дорог Старого города, можно будет выехать из него только в определенном месте, т.е. речь идет об одностороннем движении

"Старый город поделят на 4-5 зон, у каждой будет основной въезд и выезд, по Старому городу нельзя будет проехать, как захочется", – сказал Миталас.

По его словам, сейчас муниципалитет готовит новый порядок, завершается подготовка проекта, подсчитывают инвестиции.

Окончательное решение должен принять горсовет, но, по словам Миталаса, это вряд ли вызовет какие-то трудности.

По нынешним планам, большую часть работ проведут в 2021 году. В городе появятся и "разумные" видеокамеры, которые будут фиксировать движение.

"Постараемся сделать так, чтобы с 2021 года новый порядок вступил в силу. В октябре этого года представим первые схемы", – сказал вице-мэр.

Если появится новый порядок, он коснется и жителей Старого города, однако, по словам Миталаса, особых проблем у них не возникнет.

"Жители Старого города с проблемами не столкнутся. Конечно, если сейчас они ездили наискосок по Старому городу, как им нравилось, то в будущем придется привыкнуть к новому порядку, но по сути движение ограничено не будет", – сказал чиновник.

Пока неясно, сколько инвестируют в новый порядок, однако известно, что проект будут финансировать из разных источников - это и средства ЕС, и бюджет мэрии.

По его словам, новый порядок откроет перед пешеходами больше новых пространств, кроме того, в центре планируют сократить количество парковочных мест.