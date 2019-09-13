Литва оживает: пятый месяц подряд растет количество жителей

По данным на начало сентября, количество жителей Литвы за месяц увеличилось на 325 человек – до 2,793 млн., таковы данные Департамента статистики Литвы. Количество жителей в Литве растет пятый месяц подряд.

В начале августа, по сравнению с началом июля, количество жителей увеличилось на 1494 человека.

Однако, если считать за год (в начале сентября этого года, по сравнению с началом сентября 2018 года), количество жителей в Литве сократилось на 5600 человек.

Напомним, что 1 января 2018 года в Литве было 2.808 млн. жителей, однако в сентябре их стало меньше 2,8 млн.

по данным Министерства внутренних дел Литвы, количество жителей в стране в последние годы постоянно сокращалось: в 2015 г. в стране было 2 921 920, в 2016 г. - 2 888 558, в 2017 г. - 2 847 900; в начале 2018 г. - 2 808 901 житель. В начале 2019 года в Литве было 2 793 986 жителей.