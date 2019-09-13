Несчастье в Клайпедском районе: под прессом погибли двое мужчин

ru.DELFI.lt

13 сентября, в 9.42 ч., по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Клайпедском районе, в деревне Аукшткемяй, на ул. Аукшткемю, 19, в помещении Virginijus ir Ko, в отделении сортировки отходов, пресс прижал двоих работников.

На место выехали пожарные-спасатели, врачи скорой помощи и полиция. Департамент пожарной безопасности и спасения информировал DELFI, что из пресса спасатели извлекли тело 50-летнего мужчины, а затем нашли в прессе еще одно тело.

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