На место выехали пожарные-спасатели, врачи скорой помощи и полиция.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал DELFI, что из пресса спасатели извлекли тело 50-летнего мужчины, а затем нашли в прессе еще одно тело.
13 сентября, в 9.42 ч., по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Клайпедском районе, в деревне Аукшткемяй, на ул. Аукшткемю, 19, в помещении Virginijus ir Ko, в отделении сортировки отходов, пресс прижал двоих работников.
На место выехали пожарные-спасатели, врачи скорой помощи и полиция.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал DELFI, что из пресса спасатели извлекли тело 50-летнего мужчины, а затем нашли в прессе еще одно тело.