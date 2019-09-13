Orion Securities перенимает инвестиционный портфель Danske Bank в Эстонии

Литовское финансовое предприятие Orion Securities с пятницы перенимает портфель инвестиционной деятельности Danske Bank в Эстонии.

"Мы являемся активным участником рынка капитала и надеемся, что, переняв часть портфеля инвестиционной деятельности Danske Bank, мы предоставим их клиентам добавленной стоимости и предложим новые инвестиционные решения", – сказал для пресс-релиза директор Orion securities Алюс Якубелис.

"Они продавали эту часть бизнеса (...) У клиентов в банке инвестиционные портфели, акции, ценные бумаги, там есть клиенты их рынков капитала – так вот именно эту часть (мы купили – BNS)", – уточнил BNS А. Якубелис.

Danske Bank сообщил, что банк должен прекратить предоставление всех услуг в Эстонии, поэтому все портфели должны быть проданы или переданы. Как сообщает банк, договор с Orion Securities подписан 20 августа.

В феврале служба финансового надзора Эстонии запретила деятельность филиала Danske Bank в Эстонии.

В 2007-2015 годах через эстонское отделение Danske Bank были произведены операции стоимостью 200 млрд евро, многие из них считаются подозрительными. Из-за скандала с отмыванием денег расследования начаты в Дании, Эстонии, Франции, Великобритании и США.

В августе сообщалось, что кредитные договоры эстонских коммерческих клиентов Danske Bank будут переданы литовскому филиалу.