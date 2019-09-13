В августе на литовской ГЭС был рекордный показатель производства

В августе этого года Круонисская гидроаккумулирующая электростанция (КГЭС) в Литве произвела 94,72 гигаватт-часов электроэнергии – это месячный рекорд за всю историю работу станции, сообщила управляющая станцией компания Ignitis gamyba (бывшая Lietuvos energijos gamyba).

По сообщению компании, в предыдущий раз так активно КГЭС работала почти десять лет назад – в марте 2010 года. Тогда было произведено 90,8 гигаватт-часов.

Производство на Круонисской ГЭС выросло по причине особо благоприятной разницы между ценами на электроэнергию в часы пик и ночными, при этом сократилось производство электроэнергии на ГЭС в Латвии и Эстонии.

КГЭС единственная в странах Балтии может начать производство в течение 2 минут.

Эта электростанция обеспечивает основную часть необходимого аварийного резерва в Литве.