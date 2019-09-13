Сейм Литвы сделал перерыв в расследовании деятельности депутата Розовой

В четверг литовский парламент сделал перерыв в решении вопроса о связях депутата Ирины Розовой и российскими дипломатами.

О перерыве попросил глава оппозиционных либералов Эугениюс Гентвилас, призвавший отделить расследования связей И. Розовой и действий политиков, располагавших информацией о ней.

"Я предлагаю вычеркнуть вопросы, касающиеся анализа того, как члены сейма ознакомились с материалами, как циркулировала информация, не было ли манипуляций ею", – заявил Э. Гентвилас.

"Я действительно не исключаю, что были совершены ошибки, возможно есть и виновные лица, но давайте сделаем отдельную межфракционную комиссию, поскольку в противном случае сами члены Комитета по национальной безопасности и обороне должны будут расследовать себя и представлять парламенту ответ о том, заслуживают ли их действия импичмента", – сказал депутат.

За перерыв в слушания проголосовали 30 членов Сейма, "против" были 37, 32 воздержались. Поскольку просьба была выдвинута оппозицией, то столько голосов хватило, чтобы рассмотрение вопроса было перенесено.

Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы предлагает расследовать и связи депутата Ирины Розовой с российскими дипломатами, и действия политиков, обладавших информацией об этом.

С одобрения парламента КНБО может быть поручено проведение парламентского расследования деятельности И. Розовой и возможной угрозы нацбезопасности. Предлагается провести это расследование до 6 ноября.

Комитет также даст оценку того, должным ли образом председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис и бывший тогда главой КНБО Витаутас Бакас реагировали на информацию Департамента госбезопасности (ДГБ), не было ли манипуляций разведывательной информацией.

Предлагается ответить, достаточно ли для начала импичмента факта о том, что И. Розова, возможно, пыталась скрыть связи с российскими дипломатами и ввести в заблуждение сотрудников ДГБ, чтобы получить разрешение на работу с секретной информацией.

Комитет бы занялся выяснением того, какие решения по информации ДГБ о И. Розовой принял В. Пранцкетис и ознакомившиеся с материалами члены сейма, были ли эти решения "своевременными и надлежащими для устранения рисков или угроз нацбезопасности".

Комитет также может расследовать, не использовалась ли упомянутая информация в достижении личных целей, если будут выявлены случаи ненадлежащего ее использования – достаточно ли данных для начала импичмента в отношении политиков, которые ознакомились или не ознакомились своевременно с материалами ДГБ, не приняв никаких решений.

Несколько недель назад парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне решил инициировать расследование скрытых контактов И. Розовой с российскими дипломатами после того, как парламентариям стало известно о том, что справка Департамента государственной безопасности (ДГБ) в январе 2018 года была направлена спикеру Сейма В. Пранцкетису. В документе рекомендовалось отказать И. Розовой в разрешении работать с секретной информацией.

В документе также говорилось о консультациях с российскими дипломатами по вопросу финансовой помощи Альянсу русских. И. Розова является членом этой партии.

По информации ДГБ, в разные периоды с российскими дипломатами обсуждались возможности объединения Альянса русских и Избирательной акции поляков Литвы в одну политическую силу.

По данным разведки, И. Розова восемь лет назад пыталась вовлечь российских дипломатов с целью оказания влияния на формирование коалиции в Вильнюсском горсовете, а также упоминается общение депутата с высланным из Литвы в 2014 году генконсулом РФ Владимиром Малыгиным.

Член Альянса русских И. Розова сейчас работает во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) в сейме. Она была избрана в парламент по списку ИАПЛ на выборах 2016 года.