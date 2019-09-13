Зуокас уверяет, что вильнюсцев ждет подорожание услуг: новая плата за вывоз мусора - только начало

Вывоз мусора в Вильнюсе подорожает на 38%. Это в минувшую среду утвердил горсовет.

В передаче "День на DELFI" бывший мэр столицы Литвы Артурас Зуокас сказал, что в будущем подорожают и другие услуги.

"Конечно, 40% - это значительное подорожание. Мы видим, что и Vilniaus vandenys обратилась в Комиссию по ценам. Вода, видимо, подорожает на 14-15%. Не за горами отопительный сезон. Вильнюсцам есть о чем беспокоиться", – сказал DELFI Зуокас.

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Член горсовета Вильнюса Винцас Юргутис сказал, что несколько лет назад цены на вывоз мусора в городе были выше.

"В среду были приняты поправки. Надо говорить не только о том, что цены растут, но и о том, как отходы будут утилизировать. Надо сделать так, чтобы людям было удобно, чтобы люди через окно не видели переполненные контейнеры. Из-за этого цены несколько вырастут, но стоит вспомнить, что было три года назад до реформы, тогда цены были выше", – сказал Юргутис.

Он заметил, что цены зависят и от поставщиков услуг.

"Мы прекрасно понимаем, что цены не придумал ни господин Зуокас, ни господин Шимашюс. Мусор надо собирать, вывозить и утилизировать. Из стоимости этих услуг состоит и цена. Были конкурсы с низкими ценами, явно низкими. Участники победили в конкурсе, а потом увидели, что рисковали и не смогли на эти деньги предоставлять такие услуги, которые требовались. Поэтому они ушли, заплатили штрафы. Состоялся новый конкурс, цены выросли. Но все равно они ниже, чем 3 года назад", – подчеркнул Юргутис.

"К сожалению, сейчас цены снова увеличатся, но все равно будут ниже, чем при господине Зуокасе", – прибавил он.

"Я считаю, что политически - это плохое решение. Политики захотят перед выборами искусственно снизить цену, а потом после выборов поднимут, как сейчас", – сказал Зуокас.

"Если следовать примеру Шимашюса и Партии свободы, то сейчас парламентское большинство должно снизить все налоги, но не говорить, что потом после выборов за все придется заплатить. Заплатить намного больше", – заметил он.

"Жители недовольны качеством услуг. Если раньше жители видели, что услугу предоставляют плохо, звонили, компания делала выводы или жители могли ей не платить за некачественную услугу, то сейчас появился посредник - компания муниципалитета, которая в этой цепи забирает 15% на администрирование. Я считаю, что сейчас при новом министре охраны окружающей среды надо реорганизовать весь сектор утилизации отходов", – сказал Зуокас.

"Вильнюс - первый город в Литве, где платить будут за фактическое количество мусора, поскольку с 1 января 60% цены составит постоянная составляющая, а 40% - переменная, которая зависит от количества отходов. Это большой шаг вперед. Постоянная часть зависит от квадратных метров, а переменная - от килограммов. Жители могут платить в зависимости от количества мусора", – сказал Юргутис.

Как уже сообщалось, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс отмечает. что даже после подорожания эта услуга будет дешевле, чем до реформы.

"Парламент обязал нас провести реформу в этой сфере, мы это сделали. С тех пор цена упала в 5-6 раз", – сказал Шимашюс.

"Как мы видели, конкуренция была активной, предоставляющие услугу компании даже решили уйти, поскольку им эта деятельность показалась невыгодной. Естественно, провели новый конкурс, пришлось пересмотреть цену. Она немного увеличится, но все равно будет намного ниже, чем в 2017 году", – сказал мэр.

Представитель оппозиции Жильвинас Шилгалис интересовался, почему горсовет утверждает цены уже после подписания соглашения с компаниями, которые будут предоставлять услугу.

"Как можно подписывать договор до того, как горсовет утвердит окончательные цены? (...) Компаниям уже платят по новому договору, хотя цены еще не утверждены. Поэтому я считаю эту сделку коррупционной", – сказал Шилгалис.

Другой член горсовета Винцас Юргутис сказал, что аргументы против новых расценок нерациональные.

"Мы все равно сделали шаг вперед, поэтому аргументы против нерациональны. Что говорить о повышении цены, если она ниже, чем 3 года назад. Эта спекуляции", – сказал Юргутис.

В соответствии с утвержденным 11 сентября порядком, тариф увеличится на 38%, до 160,49 евро за тонну.