Страна мечты для родителей: никакого английского, дешево и экзотично

Жизнь в Литве становится лучше. Молодежь зарабатывает все больше и часто задумывается: kąчто подарить маме с папой? Дарите поездки, – советует журналист DELFI Ориюс Гасановас и предлагает подарить им поездку в столицу Грузии, Тбилиси. Там они себя будут чувствовать очень хорошо и вернутся счастливые.

Знакомые и друзья меня часто спрашивают: Ориюс, хочу подарить родителям поездку, но не знаю, что им понравится?

Во-первых, меня радует, что молодежь думает не только о себе, но и о родителях. Люди моего возраста (дети девяностых) не хотят дарить вещи. Сковородки и новые половники, по их мнению, мамы могут купить сами, а папы самостоятельно способны выбрать новый молоток или дрель.

Время изменилось, все стало не в пример лучше. Мы - свободная страна, граждане которой могут ехать, куда им захочется, а главное – поездки не стоят дорого. Только некоторым родителям в это сложно поверить. Мама одной подруги все спрашивала меня: "Так сколько, детка, ты за этот Нью-Йорк заплатил?". – 250 евро в обе стороны, госпожа Регина – отвечаю я. Она удивилась, наверное, думала, что для того, чтобы туда полететь надо было продать квартиру. Ведь это так далеко. Но она все равно нашла причину, по которой ей туда путь закрыт: "Ну, вам, молодежь, хорошо, вы английский знаете, знаете, что в аэропортах делать надо". И конечно же сказала, что сама бы не поехала, поскольку не знала бы, что там делать.

Отчасти эту фобию можно понять. Это даже не фобия, а уверенность, что там все очень сложно. Особенно если сами они никогда, нигде не бывали, ну разве что в Москве 40 лет назад, ну может еще в Латвии.

Все, что находится дальше, для них - другая планета, где они и шагу ступить не смогут. Поэтому сами они не будут ничего покупать, это пустое дело. Смелости не хватит.

Давно понятно: не надо ждать, первые поездки им надо купить. Купите билеты на конкретные даты, в конкретный город, и все, деваться им некуда. Так 10 лет назад поступил я сам. Сейчас мои родители - заядлые путешественники. Европу уже всю изъездили, скоро настанет время отправиться куда-то дальше.

А теперь ответ на вопрос, где родителям понравится. Я обращаюсь к тем детям, которым больше 20. Вашим родителям за сорок, пятьдесят, шестьдесят и больше. Тут границ нет.

Как известно: все они знают русский, поскольку родились во время оккупации. С другими языками у них проблемы. Только основы или вообще нуль.

Для многих начинающих путешественников важен язык, чтобы было меньше стресса. Поэтому советую учитывать этот момент.

И вот представляю вам идеальный вариант. Это ГРУЗИЯ! Там они и отдохнут и увидят экзотику, попробуют вкусную еду, а главное их гостеприимно примут. Как господ. Все родители этого заслуживают.

Там намного теплее. Время отпусков там можно проводить с апреля по конец октября.

В Грузии многие люди говорят по-русски. Когда в 2008 году произошел конфликт между Россией и Грузией, Литва поддержала Грузию.

Грузины помнят об этом и считают литовцев лучшими друзьями. Уже только за то, что мы из Литвы, там можно получить подарки и скидки. Люди обнимаются. В Грузии все дешевле чем в Литве, поэтому ваши родители сильно не потратятся.

Интернет и звонки стоят дешево. Велите родителям в аэропорту купить местную SIM-карту (от 4 евро) и они смогут звонить и пользоваться интернетом.

Если это первая поездка ваших родителей, то она должна длиться меньше недели, скажем 3-4 дня.

Проще всего начать знакомство с Тбилиси. Из Вильнюса и Паланги летают самолеты Airbaltic, с пересадкой в Риге. До 19 сентября как раз "Большая распродажа". Аэропорт в Тбилиси небольшой, там не заблудишься.

Тбилиси - большой город с хорошо развитым транспортом. Есть и метро, и автобусы, и троллейбусы, да и такси там стоит дешево. За 2 евро можно проехать значительное расстояние. Кроме того, возят и частники. Таких водителей вам помогут найти хозяева квартиры, в которой вы остановитесь или персонал гостиницы (бармен или официант). Надо подчеркнуть, что ищите дешевый вариант. Они обзвонят своих дядь, теть, кузенов и одноклассников, точно кого-то найдут.

В Тбилиси много достопримечательностей: замков, храмов, большая кафедра, музеи, концертные залы, театры. Я люблю старый город, где узкие улочки напоминают лабиринт. Тбилиси известен своими парками и скверами, где протекает своя жизнь. Горожане организуют там пикники, играют в шахматы или просто едят.

Еда в Грузии - отдельная тема. О грузинской кухне я бы написал книгу. Предлагаю не ограничивать себя ни в чем и ходить в кафе и рестораны по три раза в день.