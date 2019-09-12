В Шилутском районе разыскивают пропавшего 10-летнего мальчика

Продолжаются поиски пропавшего 10-летнего Лауринаса Челяукаса. Волонтеры собрались у шилутского стадиона. Поиски продолжатся в Жальгирисском лесу, пишет Šilokarčema.

Напомним, что 11 сентября в водоеме Гайдяльского карьера работали водолазы, поскольку велосипед ребенка был найден около водоема.

Ребенка искала не только полиция, но и пилоты Шилутского аэроклуба, охотники, коллектив центра реабилитации Gabrielius, волонтеры и т.д.

До сих пор мальчик не найден. Напомним, что ребенок пропал 10 сентября в 19.30 ч. когда ушел из дома в деревне Гайдяляй, ул. Малуну, 13, (Шилутский район) и не вернулся.

В день исчезновения на мальчике были зеленые спортивные ботинки, серо-синие спортивные брюки и желтая майка.

Приметы: худощавое телосложение, рост 135 cmсм, волосы каштановые, короткие, глаза синие, есть шрам у губы. Мальчик страдает расстройством развития, плохо говорит.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просьба звонить по номерам 86 700 60000 или 112.