Экономист: до 2021 года рецессии в Литве не будет

12 сентября банк Luminor представил новейший экономический обзор, в котором сказано, что в мире стало больше признаков рецессии, но литовская экономика пока успешно идет против течения, демонстрируя хорошие результаты, ожидания домашних хозяйств и рост экспорта.

"Мировые тенденции нельзя назвать положительными, поскольку экономические ожидания прогнозируют рецессию", – сказал главный экономист банка Жигимантас Маурицас.

В этом году экономика Литвы должна показать больший рост, нежели прогнозировалось, но в 2020 г. прогноз ухудшается (с 2,8 до 2,6%), обращают внимание на быстрый рост цен и уровня безработицы. С другой стороны, экономика Литвы и в 2020 и в 2021 гг. останется растущей и должна избежать рецессии.

В пресс-релизе сказано, что экономисты Luminor отмечают - у Литвы нет никаких внутренних и внешних дисбалансов, которые представляют реальную угрозу экономике: государственный долг и долги частного сектора невелики, нет признаков пузыря в сфере недвижимости, а фискальная политика госсектораи солидные зарубежные инвестиции обуславливают, что экономика Литвы сейчас самая устойчивая к кризису в ЕС.

"В первом полугодии этого года рост ВВП в Литве превысил прогноз и составил 4,0%. Особенно удивил рост обрабатывающей промышленности и экспорта, несмотря на замедление масштабов мировой торговли.

С учетом этого прогноз на 2019 год был улучшен, но проявились некоторые не слишком приятные явления. Разочаровал рост уровня безработицы, впервые с 2011 года. В июле он составил 6,4% и несколько превысил средний показатель по ЕС, став самым высоким в Центральной и Восточной Литве. Беспокоит рост инфляции, особенно в сравнении с соседними странами, где рост цен медленнее", – сказал Маурицас.

Luminor прогнозирует инфляцию в Литве 2,6%, средний показатель инфляции в еврозоне - 1.0%.

Но и это не самая большая проблема – в феврале этого года правительство страны объявила войну высоким ценам на продукты, а в июле они выросли на 5,9%, Литва по этому показателю опередила все страны еврозоны.

"Я думаю, это обусловлено ростом внутреннего потребления и стремлением торговцев воспользоваться ситуацией и повысить цены на часть продуктов. Я думаю, это недальновидная и непрочная стратегия, особенно с учетом ухудшения настроений глобального рынка и роста конкуренции с Польшей. То же самое с ростом уровня безработицы. Согласно первичным данным, его рост обусловлен ростом потока иммигрантов из третьих стран. Рост безработицы может снова побудить жителей к эмиграции, увеличит неравенство, социальное разобщение, фискальное бремя и ослабит устойчивость Литвы к рецессии", – сказал Маурицас.

По прогнозам Luminor среднегодовой уровень безработицы в Литве увеличится до 6.3%, а в 2020 г. – до 6,6%.

Несмотря на это, на рынке труда по-прежнему отмечается рост зарплат. В частном секторе рост зарплат замедлился и составил 6,8%, tа в государственном увеличился – 12,8%.

"В следующем году рост зарплат в частном секторе должен замедлиться, но останется все же большим из-за повышения минимума на 9,4% и роста зарплат в госсекторе. Быстрый рост зарплат по-прежнему будет наращивать потребление и поддержит благоприятные ожидания жителей", – сказал Маурицас.

Он прибавил, что зарплаты "на руки" вырастут быстрее, если продолжится осуществление налоговой реформы. Это особенно коснется людей с небольшими зарплатами. Снижение налогов на труд сделает Литву более конкурентоспособной.