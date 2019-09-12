В парламенте Литвы работу начала новая фракция

12 сентября на заседании парламента Литвы официально сообщили о том, что начинает работу новая фракция "Во благо Литвы".

В состав новой фракции войдут 7 политиков: покинувший социал-"трудовиков" Альгирдас Буткявичюс, бывшие члены фракции "Порядка и справедливости" Витаутас Камблявичюс, Она Валюкявичюте, Юозас Имбрасас, Альгимантас Думбрава, Кястутис Барткявичюс и Римас Андрискис из Смешанной фракции.

В среду часть новой фракции в правительстве встретилась с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом. Он пригласил новую фракцию в состав правящего большинства и предложил им поддержать программу правительства.

Однако председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис уже объявил, что видит проблемы с новой фракцией. По его словам, если у членов новой фракции "Во благо Литвы" есть личные стремления и амбиции, то совместная работа будет проблематичной.

По словам Карбаускиса, если с новоиспеченной фракцией можно будет сотрудничать, то, вероятно, правящая коалиция подпишет с ней договор о сотрудничестве, как это было с фракцией "Порядка и справедливости".

После образования новой фракции в составе Смешанной группы осталось 10 депутатов. Представитель новой фракции Камблявичюс в среду уверял, что все еще проходят дискуссии о некоторых депутатах и и присоединении к фракции.