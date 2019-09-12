Полиция провела в Вильнюсе необычный рейд

Утро 12 сентября порадовало не всех столичных водителей. Вильнюсский муниципалитет вместе с полицией провел рейды, во время которых напомнил недисциплинированным водителям, для кого предназначены полосы "А" и зачем на перекрестках нужны желтые "решетки".

"Меня никто не пропустил", "Не удалось перестроиться", "Хотел повернуть", – такие оправдания звучали из уст водителей, ехавших по полосе общественного транспорта на ул. Укмяргес.

Некоторые водители, которые решили нарушить ПДД, замечали полицейских издали и старались перестроится в нужную полосу, но не всем это удалось. Полицейские находили таких умников даже в третьей полосе.

Дайнюс Шаломскас, глава Дорожной полиции Вильнюсского округа, акцентировал DELFI, что надо понимать - первенство в Вильнюсе у общественного транспорта, поэтому, если вы не хотите стоять в заторах: выезжайте раньше или пользуйтесь общественным транспортом.

Томас Камайтис, заведующий отделом организации движения Вильнюсского муниципалитета подчеркнул, что в городе около 30 км - полосы для общественного транспорта и попытка нагло ими пользоваться - не только нарушение, это вызывает недовольство и у дисциплинированных водителей.

За такое нарушение полагается штраф в размере 30-90 евро. Этой полосой кроме общественного транспорта могут пользоваться велосипедисты, водители мопедов, такси и легковых автомобилей, в которых едут 4 и больше пассажиров.

Ежегодно в Вильнюсе поток машин в сентябре увеличивается на треть. растет и число полицейских, которые дежурят на дорогах.

Этой осенью полицейские дежурят и регулируют движение на перекрестках с наиболее интенсивным движением: у кольца пр. Саванорю, ул. Тукстантмячё и Гележинё Вилко, кольца ул. Т.Нарбуто и Гележинё Вилко, на проспекте Пилайтес, на ул. Калварию, Карейвю, Озо, А.Гоштауто, Жигимантуи Вильняус, проспекте Конституциёс и ул. Л.Качинскё, проспекте Конституциёс и Линкмяну.

После рейда на ул. Укмергес полиция перебралась к ТЦ Panorama, где во время заторов участники движения часто блокируют перекресток и вызывают хаос не только в этом месте, но и на соседних улицах.

Там на перекрестке нарисована разметка - желтая решетка, которая показывает, что этот перекресток нельзя блокировать. Иными словам, если водители видят затор на перекрестке, то, видя, что если они выедут, то заблокируют путь другим, они не должны останавливаться на "желтой решетке".

Несмотря на это, было немало водителей, которые привлекли внимание полиции. К счастью этих водителей, полицейские только напоминали им о ПДД, но не наказывали. Штраф за такое нарушение составляет 30-90 евро.