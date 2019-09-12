Погоня за водителем в Каунасе: беглец свернул на полицейский автомобиль столб

В Каунасе, на Раудондварисском шоссе, в ДТП попал полицейский автомобиль, который преследовал беглеца. По предварительным данным, VW Passat свернул столб на полицейский автомобиль.

Полиция информировала DELFI, что в ночь на четверг произошло ДТП, в котором был поврежден полицейский автомобиль.

По предварительным данным, работавшие в Каунасе патрульные заметили странный автомобиль и решили остановить его для проверки. Выяснилось, что водитель не собирался подчиниться законным требованиям полиции. Водитель VW Passat увеличил скорость и скрылся.

Полиция информировала, что преследование завершилось ДТП. Водитель не справился с управлением VW Passat и врезался в столб, который упал на полицейский автомобиль.

Foto: Facebook / Kur stovi policija Kaune

Полиция информировала, что в ДТП пострадали двое находившихся в VW Passat мужчин. Их доставили в больницу.

По предварительным данным, стражи порядка не пострадали.

Пока неизвестно, почему мужчины пытались бежать от полиции. В результате ДТП были повреждены два автомобиля и снесен столб.

На место происшествия приезжали врачи, пожарные-спасатели и полиция.

Ведется расследование.