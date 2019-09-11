Вывоз мусора в Вильнюсе подорожает на 38%

Вывоз мусора в Вильнюсе с 2020 года подорожает на 38%. Это в среду подтвердил горсовет.

По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, несмотря на повышение цены, вывоз мусора все равно будет дороже, чем в 2017 году.

"Парламент обязал нас провести реформу в этой сфере, мы это сделали. С тех пор цена упала в 5-6 раз", – сказал Шимашюс.

"Как мы видели, конкуренция была активной, предоставляющие услугу компании даже решили уйти, поскольку им эта деятельность показалась невыгодной. Естественно, провели новый конкурс, пришлось пересмотреть цену. Она немного увеличится, но все равно будет намного ниже, чем в 2017 году", – sakė meras.

Представитель оппозиции Жильвинас Шилгалис интересовался, почему горсовет утверждает цены уже после подписания соглашения с компаниями, которые будут предоставлять услугу.

"Как можно подписывать договор до того, как горсовет утвердит окончательные цены? (...) Компаниям уже платят по новому договору, хотя цены еще не утверждены. Поэтому я считаю эту сделку коррупционной", – сказал Шилгалис.

Другой член горсовета Винцас Юргутис сказал, что аргументы против новых расценок нерациональные.

"Мы все равно сделали шаг вперед, поэтому аргументы против нерациональны. Что говорить о повышении цены, если она ниже, чем 3 года назад. Эта спекуляции", – сказал Юргутис.

В соответствии с утвержденным 11 сентября порядком, тариф увеличится на 38%, до 160,49 евро за тонну.

Также предусмотрена возможность платы по фактически выброшенному количеству мусора - массе, жители индивидуальных домов могут платить переменную часть в зависимости от того, какое количество мусора (в килограммах) они выбрасывают.

По словам Шимашюса, будет еще одно новшество. Со следующего года жители раз в год смогут приглашать компанию поставщика услуги, чтобы она вывезла крупногабаритный мусор.

Компании отмечают, что цена выше, поскольку они взяли на себя больше обязательств.

В Вильнюсе за вывоз мусора отвечают две компании – Ecoservice и Ekonovus, договор с ними подписан до ноября 2026 года.