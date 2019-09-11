Сменится руководство компании Snaigė

Гедиминас Чейка, возглавлявший в течение 12 лет единственного производителя бытовых холодильников в странах Балтии Snaige (косвенно контролируется российской группой Polair), уходит с занимаемой должности.

Правление компании назначило новым гендиректорм финансового руководителя компании Миндаугаса Сологубаса, который приступит к новым обязанностям с 21 сентября, сообщила Snaige через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

По сообщению Snaige, Г. Чейка решил принять новые вызовы, его уход подтвердило правление. М. Сологубас работает финансовым директором компании с 2014 года, до этого он возглавлял украинскую компанию Ligris.

В первом полугодии этого года чистые убытки Snaige составили 346 тыс. евро, что в 3,1 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года (1,095 млн евро). Консолидированные доходы предприятия за год снизились на 6,6% до 15,7 млн евро.

По данным на конец июня, 91,1 % акций Snaige принадлежали косвенно контролируемой Polair компании Sekenora Holdings, зарегистрированной на Кипре. Ее конечным акционером является Hymana Holdings.

Акции Snaige котируются в Дополнительном списке Вильнюсской биржи.