Почему в Литве процветает жестокое обращение с животными: виной тому не только небольшие штрафы

Благополучие животных – очень емкое понятие, охватывающее не только состояние их здоровья, но и психологическое самочувствие. Так характеризуют вопросы воспитания, убийства или другого отношения к животным, обсуждают взаимоотношения между человеком и животными, поднимают вопрос о правах животных. Несмотря на то, что действующий в Литве закон о благополучии и защите животных регламентирует административную и уголовную ответственность за нарушения, такие преступления все же встречаются.

Часто в обществе превалируют два взгляда на этот вопрос, позиции очень разные. Первая - животные ничего не понимают, поэтому качество их жизни неактуальный вопрос: важно обеспечить им минимальные условия для выживания, чтобы человек получал от животного ту или иную выгоду. Вторая - животные способны чувствовать, у них есть индивидуальные потребности, поэтому им нужно создать необходимые условия, не причиняя боли, дискомфорта. Вторая позиция ведет к созданию хорошего качества жизни животных и становится все актуальнее в разных странах, включая Литву.

Как все происходит в нашей стране? Выполнение закона о благополучии и защите животных контролирует Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС), немалую роль играют муниципалитеты и полиция. Формирует политику благополучия Министерство сельского хозяйства. В годовых отчетах ГПВС сказано, что около трети сообщений о различных нарушениях подтверждаются, а уровень благополучия животных понемногу растет. Этим вопросом в Литве также занимаются различные организации, например, ПУ "Инициативы в сфере благополучия животных", цель которой - решение проблем, чтобы пресечь возникновение неблагоприятных последствий.

"Мы часто решаем ситуации, когда за неприсмотр за животным жестокое обращение или неподходящие условия содержания владельцу назначают предупреждение или небольшой штраф. Бывают случаи, когда вообще не устанавливают нарушения, несмотря на то, что они были зафиксированы на фото или на видео. По этой причине такое обращение с животными часто повторяется. На практике законодательные учреждения порой не могут найти общий язык с исполнительными органами, например, в вопросе пут для копытных животных, поскольку в законе есть пространство для интерпретаций"“, – сказала глава ПУ "Инициативы в сфере благополучия животных" Беатриче Вайтекунайте-Плюске.

В последние несколько лет организация столкнулась с несколькими случаями, когда путы на ногах у лошадей расценивались по-разному в разных отделениях ГПВС. В одних случаях за них владельцам назначали предупреждение и обязали улучшить условия содержания животных, а в других нарушений не установили, несмотря на то, что ситуации были аналогичными. Поэтому ПУ "Инициативы в сфере благополучия животных" обратилось к министру сельского хозяйства Гедрюсу Сурплису и главе ГПВС Дарюсу Ремейке с просьбой регламентировать эту сферу и ввести единую характеристику.

Из ведомств были получены разные ответы – ГПВС указала, что в законах Литвы нет запрета надевать путы, если они не оказывают отрицательного влияния на здоровье животных. По мнению представителей Минсельхоза, путы - это ограничение возможности передвижения животных, которые приводят к травмам и болезням. Организация продолжает сотрудничество с ГПВС и Минсельхозом в этом вопросе для создания единой позиции и понимания, что это пример жестокого обращения с животными.

Немало дискуссий в обществе вызвал и вопрос замученной в Шилутском районе коровы (истощенное животное, от которого остались лишь кожа да кости, издохло, а затем его тело, цепью привязанное к автомобилю волокли по земле, этот случай был представлен на фотографиях). Организация обратилась в ответственные ведомства, которые во время проверки обнаружили мертвое животное, установили, что оно болело и мучилось около месяца, а потом его тело неподходящим способом пытались доставить к месту утилизации. Несмотря на то, что в хозяйстве обнаружили и другие нарушения, хозяйке назначили половину минимального штрафа – 25 евро.

Чтобы привлечь хозяйку к ответственности за то, что животное месяц мучилось, но его не показали ветеринару, организация обратилась в Шилутский комиссариат полиции. Однако полиция отказалась начинать расследование, был лишь составлен протокол об административном нарушении. "Подобные ситуации фиксируются очень часто, за насилие над животными, не оказание им помощи назначают небольшие штрафы или предупреждения. Мы обязаны решать этот вопрос – и добиваться наказания и сокращения числа таких случаев. Если мы хотим жить в социально ответственном обществе, должно меняться и отношение ответственных ведомств, и владельцев животных, и окружающих людей", – считает Вайтекунайте-Плюске.

Еще один случай, когда за жестокое обращение человек избежал наказания, произошел в Шилале. Человек положил новорожденных щенков в мешок и утопил их. Нарушителю назначили общественные работы. Преступление он совершил во время пьянки, а "автор" идеи оказался не у дел, его не наказали вообще. Организация, добиваясь наказания владельцу щенков, обратилась в полицию. В результате они добились, чтобы было принято решение о конфискации собак. Но когда решение стали приводить в исполнение, никаких животных у этого лица уже не нашли. Он стал уверять, что одних раздал, а другие убежали.

"При назначении наказания важно соблюдать принцип пропорциональности наказания совершенным действиям. Цель наказания - не только возмездие, но и влияние на человека, чтобы в будущем он не совершал подобные действия. Если назначают небольшие штрафы или предупреждения, то есть вероятность, что такой человек продолжит свою деятельность", – сказал юрист организации Андрюс Плюскис.