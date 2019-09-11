Эстонская компания построит в Вильнюсе терминал почтовых отправлений

Эстонская компания почтовых отправлений Loginpost построит в Вильнюсе, рядом с магазином мебели шведской Ikea, терминал почтовых отправлений, административное здание, трудоустроит 300-400 человек.

"Пока конкретики нет, (...) предварительно в 2020-2021 году он должен быть построен", – сказал BNS глава компании недвижимости Credit Index Lietuva, которой владеет Loginpost, Миндаугас Баранаускас.

Он не раскрыл объем инвестиций в строительство.

Компания на территории в 2,6 гектара планирует построить двухэтажный терминал площадью 8,8 тыс. кв. метров, говорится в проектных предложениях, представленных Вильнюсской мэрии.

Рядом намечается возвести административные помещения, автомобильную стоянку на 100 мест.

Строительный проект по заказу Credit Index Lietuva подготовила компания MZ projektai.