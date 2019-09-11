Жителям Западной Европы есть чему поучиться у литовцев: плата меньше, а активность выше

Система сбора депозита в Литве показывает отличные результаты. Такая система действует не только в Литве, но и в некоторых других странах ЕС. Портал DELFI интересовался, какой депозит за тару платят жители других стран и почему в Литве эта плата составляет 10 евроцентов.

В Германии, депозит в зависимости от вида тары составляет 8-25 евроцентов. Живущая там Эгле сказала, что часто видит, что местные жители сдают тару.

"Часто у автоматов для приема тары выстраивается очередь. Не длинная, но бывает. Люди приходят с большими пакетами или ящиками. В Германии в такой автомат можно ставить сразу ящик тары и не заниматься каждой бутылкой отдельно", – рассказала Эгле.

Она признала, что размер депозита заставляет собирать и сдавать тару.

"Я себе представляю эту систему как аренду тары. В Германии на некоторых мероприятиях, например, горячее вино наливают в сувенирные чашки. За них надо платить залог 2 евро. Если такая чашка тебе нравится, можно ее забрать домой, а если нужны деньги, можешь ее вернуть и получишь свои 2 евро назад. То же самое с бутылками. Если я за них заплатила, почему не могу забрать деньги назад", – вопрошала собеседница.

Эгле сказала, что немцы - экономные люди, поэтому возможно, они возвращают тару не из соображений экологии, а ради денег. Однако она заметила, что в германии сортировка отходов популярна, и это еще одна причина, по которой жители страны сдают тару.

В Литве депозит составляет 10 евроцентов. В других странах действуют разные тарифы.

Например, в Финляндии тариф составляет 10–40 евроцентов, в Голландии – 10–25, в Норвегии – 10–30, в Швеции – 10–20, в Дании 13-40 евроцентов, в Исландии - 13 евроцентов, в Хорватии - 6 евроцентов.

В Латвии эта система еще находится в стадии разработки. В Эстонии, как и в Литве, депозит составляет 10 евроцентов.

Глава ПУ "Администратор системы депозита" Гинтарас Варнас сказал, что в Литве при выборе тарифа учитывали два важных аспекта: размер депозита должен побуждать жителей возвращать тару, но и не должен быть чрезмерно большим.

Кроме того, для упрощения системы было решено вводить единый тариф для тары разных типов.

Варнас отметил, что и в Литве тариф можно увеличить, если 10 центов перестанут мотивировать жителей.

Несмотря на это, он сказал, что многие жители возвращают тару не ради денег, а из соображений экологии.

"Можно смело заявить, что заявление о том, что люди в Литве возвращают тару из бедности - это миф. Да, для малоимущих это важно, но значит ли это что их не волнует окружающая среда? Вряд ли", – сказал он.

Статистика показывает, что в разной мере тару сдают как руководители, рядовые служащие, так и безработные.

Представитель Swedbank Юрате Цвиликене сказала, что несмотря на то, что доходы жителей растут быстрее, чем цены на еду и напитки, все же не у всех эти доходы растут одинаково быстро, поэтому в Литве есть еще немало хозяйств, которые считают каждый цент. Поэтому и тару люди сдают по разным причинам.

"Я думаю, что большая часть сдает тару как из финансовых соображений, так и из-за понимания, насколько это важно для нашей планеты", – сказала она.

На вопрос, будет ли способствовать повышение тарифа еще большей активности жителей, она ответила, что это несомненно.

По словам Цвиликене, финансовая сторона в этом деле несомненна. "В Латвии системы депозита нет, и мне самой доводилось видеть, что бутылок и жестяных банок там в парках и на взморье выбрасывают гораздо больше", - сказала она.