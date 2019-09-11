Apple представила iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Корпорация Apple представила новые модели айфонов. Презентация iPhone 11 и iPhone 11 Pro прошла 10 сентября в Калифорнии.

iPhone 11 будет оснащен LCD-экраном диагональю 6,1 дюйма с «челочкой», в которую встроена фронтальная камера и сенсор FaceID. У телефона двойная основная камера, однако, в отличие от прошлых моделей, в дополнительной камере используется широкоугольный объектив.

В iPhone 11 встроен новый процессор A13 Bionic. Apple утверждает, что это самые быстрые процессор и видеосистема среди всех телефонов.

iPhone 11 Pro оснащен тройной камерой, OLED-экраном двух диагоналей — 6,5 и 5,8 дюйма, и процессором A13 Bionic.

iPhone 11 будет стоить от 699 долларов. Pro будет стоить от 999 долларов, а более крупная версия, Pro Max — 1099 долларов.