Страстные ночи в Клайпеде: свидания в автомобилях на "аллее секса"

Когда молодой человек из Клайпеды хочет впервые поцеловать девушку, он везет ее в промышленный район Смелте, к рыбацким судам. Конечно, бывает и наоборот, иногда туда девушки привозят молодых людей. Но это ничего не меняет: по ночам в Смелте приезжает немало автомобилей, в них начинается действо, окна запотевают. Клайпедская молодежь называет это место "аллеей секса". Люди старшего возраста приходят сюда в поисках романтики. В поисках романтики туда отправился и журналист DELFI.

Во всех городах Литвы, да и не только Литвы, есть полутайные и в то же время доступные места, где с наступлением темноты собираются влюбленные парочки. Многие в поисках любви отправляются в романтическое место, часто это место отличается красивой панорамой.

А вот в Клайпеде все немного иначе. Это портовый город, поэтому, понятное дело, там нет возвышенности с красивой панорамой. Там парочки в поисках романтики едут к воде. Многие отправляются в дюны Мелнраге или Гируляй. Любимое место - мол. Но все зависит от сезона и погоды – чуть ветер подует сильнее, и находиться на природе неприятно. На автомобиле ведь к самой воде не подъедешь. Парочки круглый год едут в промышленный район Смелте, к заливу.

Возможно, об этом районе вы даже не слышали. Он находится на окраине города.

В Смелте живет очень мало людей. Это промышленный район. Говорят, что это место появилось раньше самой Клайпеды, и сначала там был небольшой порт.

Там течет река Смелтале. Через нее суда выходят в залив. К сожалению, сейчас река находится в центре внимания, поскольку практически пересохла и заросла. Судам, которым нужно больше воды, выйти в залив очень сложно, а иногда даже невозможно, поэтому пока есть возможность увидеть суда в этом районе города, ею надо пользоваться.

Самое смешное, что воркующие парочки в автомобилях даже не знают, что на судах есть люди – это ночные сторожа, присматривающие за порядком. На берегу они не показываются и в окна машин не заглядывают. Но сторожа знают, что происходит вокруг. Михаил даже ведет статистику – к судну, которое он охраняет, каждую ночь приезжают три разных автомобиля. Бывает, что приезжает больше или меньше, а иногда не бывает ни одного.

Он заметил, что многое зависит от погоды. Если ясно, то все действо начинается еще до заката. Если холодно, идет дождь или снег – парочки приезжают после полуночи. Но ночуют тут единицы, большинство под утро разъезжается.

Михаилу нравится, что рыбацкие суда действуют на людей как афродизиаки, когда-то он сам привозил сюда девушек. Сторож только недоволен, что приезжие используют местную электроинсталляцию.

"Они отключают мои провода и подключают свои. Тогда я уже выхожу ругаться", – сказал он.

Михаил охраняет судно, на котором нет названия, только номер 694. Иногда случайно он выходит на палубу, тогда общается с парами, но первым никогда не заговаривает. "Мне нравится, когда меня спрашивают о море, я знаю много историй, интересных фактов", – сказал он. Поэтому если вам доведется там побывать – не бойтесь говорить, Михаил с удовольствием поделится с вами своими историями.

У реки Смелтале стоят рыбаки. Они шутят, что "работают" в две смены: одни приходят утром или днем, а другие - по вечерам. Живущий неподалеку Рафим – приходит к реке вечером. Он живет здесь с 1946 года, знает здесь каждый камень, каждую рыбу, каждое судно. Больше всего ему нравится ловить рыбу у судна, которое он сам построил.

"Я как рядом со своим ребенком. Когда приходят незнакомые люди, я всегда рассказываю, что когда я работал на судостроительном заводе - сам конструировал это судно. Ой, как давно это было. Видите, судно уже стоит, а я все двигаюсь, прихожу сюда каждый день. Рыбалка для меня как лекарство – дает энергию, улучшает настроение", – сказал он.

Рафим счастлив, что это место привлекает парочки. Ему лишь грустно, что большинство из приезжающих не настроены общаться. Сидят в машинах и не разговаривают. "Лучше приходите вместе рыбу половить, хоть польза будет", – шутит он. И еще предлагает приезжать пораньше, пока здесь сидят все рыбаки.

Он рассказал, что часто по набережной гуляют люди постарше, интеллигентные пары. Многие приезжают вспомнить оные времена, себя молодых. Рафим иногда дарит им рыбу или предлагает вместе вытащить удочку из воды.

Но на эту набережную стоит заглянуть не только ради рыбацких судов. Рядом с пристанью рыбацких судов находится флотилия военных кораблей. Но наблюдать их можно только из-за забора. Всего флотилия состоит из 11 кораблей.