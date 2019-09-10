Произошли сбои в работе Smart-ID: жители Литвы не могли пользоваться банковскими услугами клиенты Swedbank все еще не могут пользоваться услугой

ru.DELFI.lt

Sutriko Smart ID Foto: Skaitytojo nuotr.

10 сентября читатели портала DELFI сообщили о том, что произошли сбои в системе услуги Smart-ID. Жители не могли подключиться к э-банкингу, оплатить товары по интернету. Сообщается, что услуга была недоступна примерно в течение часа.

Читатели портала сообщили, что приложение не дает подключиться ни к SEB, ни к Swedbank. DELFI обратился в Литовскую ассоциацию банков, однако у организации не было никакой информации об этом сбое. В 13.40 ч. президент ассоциации Мантас Залаторюс сказал, что компания SK ID Solutions, информировала о том, что проблемы устранены. В 15 ч. читатели DELFI еще жаловались, что не могут подключиться к э-банкингу Swedbank. Подключиться получается не с первого раза. Представитель SK ID Solutions Артурас Манкявичюс сказал DELFI, что сбои были зарегистрированы 10 сентября, в 12.45 ч. Специалисты работают над устранением неполадок. Эстонская компания SK ID Solutions представила в странах Балтии систему идентификации Smart-ID в начале 2017 года. Это приложение клиентам предлагают все крупные банки Литвы. В апреле 2019 года сообщалось, что в Литве приложением пользуются 830 000 жителей.

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