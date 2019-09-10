Советник президента: общаться с Беларусью не обязательно означает приглашать Лукашенко

Стремление президента Литвы Гитанаса Науседы развивать отношения с Республикой Беларусь не демонстрирует существенных изменений во внешней политике Литвы, это больше тактический шаг, заявила советник главы государства Аста Скайсгирите.

Глава группы советников по внешней политике отмечает, что пока преждевременно рассуждать о том, есть ли условия для попыток возобновить отношения с соседней страной на высшем уровне, например, пригласить в Вильнюс Александра Лукашенко.

"Я не знаю, есть ли сейчас условия для приглашения в Вильнюс президента Александра Лукашенко. Общаться с Беларусью не обязательно означает приглашать А. Лукашенко, можно общаться на исключительном рабочем уровне, что президент не раз акцентировал. Наше приграничное, транспортное, таможенное сотрудничество необходимо, совершенно прагматичное, рабочее. И мы должны продемонстрировать политические жесты – будущее покажет", – сказала во вторник А. Скайсгирите в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Старший советник президента также отметила, что Г. Науседа в отношении Беларуси хочет "задействовать классическую дипломатию". "Нужно, чтобы там у дипломатов была связь, информация о том, что происходит в Беларуси. Я думаю, что такие тактические действия никак не обуславливают какие-то существенные изменения во внешней политике Литвы", – сказала А. Скайсгирите.

По словам советника, Литва не может игнорировать факты того, что с Беларусью у нее самая протяженная граница, а в 50 километрах от Вильнюса, в Островце, планируется запустить атомную станцию.

"Нельзя не упомянуть нашу боль, Белорусскую АЭС, она никуда не делась. Невзирая на все усилия Литвы в последнее десятилетие, эта станция построена, и, кажется, уже в этом или в следующем году, будет завезено ядерное топливо, она начнет действовать", – сказала советник.