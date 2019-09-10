Литва и Россия - в лидерах по числу самоубийств

Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В общей сложности за год счеты с жизнью сводят почти 800 тысяч человек.

Таковы данные нового доклада, опубликованного ВОЗ накануне Всемирного дня предотвращения самоубийств, отмечаемого 10 сентября.

Причем эти цифры не учитывают попытки суицида, которые, по оценкам все той же ВОЗ, совершаются примерно в 20 раз чаще, чем "удавшиеся" самоубийства.

Россия в этой печальной статистике занимает третье место, Литва - четвертое.

Они входят в пятерку государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения, а по числу суицидов среди мужчин и вовсе является мировыми лидерами.

"Любая смерть - это трагедия для семьи, друзей и коллег погибшего. Но суицид можно предотвратить, - подчеркивает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. - Мы призываем все страны включить в свои национальные программы образования и здравоохранения проверенные стратегии по предотвращению самоубийств".

На сегодняшний день из 183 стран, входящих в ВОЗ, принятая на государственном уровне программа по предотвращению суицидов есть только у 38 (в их числе Австралия, Израиль и США) - то есть примерно у каждой пятой.

ВОЗ настаивает, что ограничение доступа к средствам самоубийства является одной из самых эффективных мер по их предотвращению.

Группы риска - мужчины и молодежь

В 2016 году средний показатель самоубийств в мире составил 10,5 случаев на 100 тысяч населения. Однако разброс по странам огромен: где-то он не превышает 5, где-то зашкаливает за 30.

Практически во всем мире мужчины сводят счеты с жизнью значительно чаще, чем женщины - в среднем в 1,8 раза. При этом в странах с высоким доходом этот разрыв увеличивается почти до троекратного - в то время как в более бедных государствах цифры мужских и женских самоубийств отличаются незначительно.

Женщины убивают себя чаще мужчин лишь в пяти странах мира: Бангладеш, Китай, Лесото, Марокко и Мьянма (полную интерактивную карту можно посмотреть здесь).

Больше половины всех самоубийств совершают люди в возрасте до 45 лет.

Среди молодежи в возрасте от 15 до 30 лет это вторая самая распространенная причина смерти после дорожных аварий. Она опережает насильственную смерть - то есть себя убивает больше молодых мужчин и женщин, чем погибает в результате терактов, военных действий и любых других конфликтов вместе взятых, включая криминальные и бытовые убийства.

При этом в целом уровень суицидов во всем мире продолжает медленно, но неуклонно снижаться (за исключением Северной и Южной Америки). Быстрее всего это происходит в Европе, где с 2000 года число самоубийств на душу населения упало более чем на четверть.