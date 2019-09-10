В парламенте распалась фракция "Порядка и справедливости": среди правящих не прекращаются разногласия

Из парламентской фракции "Порядка и справедливости" уходит староста Витаутас Камблявичюс. 10 сентября фракцию покинули еще два депутата – заместитель старосты Альгимантас Думбрава и Она Валюкявичюте.

Об этом на заседании в парламенте во вторник заявила первый заместитель спикера Рима Башкене.

Эту информацию агентству Elta подтвердил и лидер "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис.

"Камблявичюс сообщил он об этом на заседании фракции. Он намерен основать новую фракцию, в состав которой войдут депутаты 4 партий. Такие планы есть и у Валюкявичюте", - сказал Жемайтайтис.

По его словам, это означает, что фракции "Порядка и справедливости" не будет. Всего из фракции ушли 4 члена - Камблявичюс, Валюкявичюте, Юозас Имбрасас и Думбрава.

Фракция существовать, если в ней есть 7 членов.

Камблявичюс сказал, что такое решение было принято из-за разногласий с Жемайтайтисом.

"Мнение с лидером партии разделилось, он внес деструкцию в партию и фракцию, он ничего ни с кем не согласовывает, всех игнорирует, он один", – сказал BNS Камблявичюс.

По его словам, политики, покинувшие фракцию, пока не решили, к какой из фракций они присоединятся. "Мы еще думаем, сделали один шаг, будем думать о другом", – сказал депутат.

После развала фракции "Порядка и справедливости", происходят те же процессы в правительстве – фактического большинства уже нет, но заново правительство утверждать не придется, поскольку оно уже утверждено. Оставшиеся 3 депутатов "Порядка и справедливости", вероятно, примкнут к Смешанной группе депутатов.

Об этом сказал Жемайтайтис. На вопрос, как дальше будет работать коалиция, он сказал, что пока депутаты, вероятно, примкнут к Смешанной группе.

"По уставу нужен 71 депутат, чтобы утвердили правительство большинства. Поскольку правительство уже утверждено, этого достаточно. А после распада фракции "Порядок и справедливость", большинства не остается, но для создания правительства оно уже не нужно, правительство ведь утверждено. Остается правительство меньшинства с подписями большинства. А большая часть депутатов Смешанной группы поддержит решения правительства", – сказал он.

Эту информацию оценил лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис. По его словам, раскол произошел из-за внутренних разногласий в партии.

Карбаускис убежден, что депутаты, покинувшие фракцию, по прежнему будут поддерживать правящих.

"Будущее коалиции нормальное, я не думаю, что эти люди уходят в оппозицию", – сказал BNS Карбаускис.

"Мы относимся к этому спокойно, мы не считаем, что перемены произойдут в пользу оппозиции", – прибавил он.