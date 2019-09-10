Страсбургский суд сообщит, будет ли пересматривать дело о советском геноциде в Литве

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласит, будет ли он передавать Большой коллегии для пересмотра историческое решение, которым советские репрессии против литовских партизан могут считаться геноцидом.

Соответствующую просьбу подал защитник экс-сотрудника КГБ Станисловаса Дрелингаса Кястутис Ракаускас.

Литовские суды признали С. Дрелингаса виновным в том, что он участвовал в 1956 году в операции по задержанию командира литовских партизан, боровшихся с советской властью - Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса.

В марте Коллегия семи судей ЕСПЧ объявила, что это решение не нарушило прав С. Дрелингаса.

Адвокат же хочет, чтобы это решение пересмотрела коллегия 17 судей.

В историческом деле Европейский суд согласился с пояснениями Верховного суда Литвы о том, что осуществлявшееся советскими оккупантами системное уничтожение литовских партизан может считаться геноцидом литовского народа.

Судьи признали, что советские репрессии имели цель воздействовать на демографическое положение литовского народа, а партизаны и их связные "выполняли существенную роль в сохранении национальной идентичности, культуры и национального самосознания".

Страсбургский суд подчеркнул, что, хотя С. Дрелингас сам не принимал решения об осуществлении экзекуции А. Раманаускаса-Ванагаса, "но даже рядовой военный не может полностью, слепо выполнять законы, которые грубо нарушают признанные на международном уровне права человека, особенно право на жизнь".

За такое решение проголосовали пять судей Страсбургского суда, двое были "против".

Адвокат К. Ракаускас попросил, чтобы коллегия 17 судей пересмотрела это дело и изменила решение.

Он утверждает, что судьи в Страсбурге "не оценили то, что могли ли быть предусмотрены обвинения и приговор, вынесенный судами страны, в момент осуществления деятельности".

По словам адвоката, Большая коллегия ЕСПЧ также должна оценить, согласуется ли интерпретация роли партизан, представленная литовскими судами, с международным правом.

"ЕСПЧ не рассматривал вопрос о том, может ли мнимая роль помощника С. Дрелингаса на момент ареста партизана быть понято как действие, предусмотренное в Конвенции о геноциде", – сказал BNS адвокат ранее.

Литовские суды констатировали, что С. Дрелингас участвовал в операции по задержанию командира партизан и его жены, понимая, что им грозит смертная казнь, пытки, или ссылка.

Литовские суды осудили С. Дрелингаса 1931 года рождения за то, что в октябре 1956 года участвовал в тайной операции в Каунасе по задержанию А. Раманасускаса-Ванагаса. С учетом слабого здоровья и второстепенной роли в этой операции Верховный суд сократил пятилетний срок наказания, и осужденный фактически отбыл в заключении 5 месяцев и 6 дней.

Сам С. Дрелингас уверял, что в то время находился в другом месте - в здании КГБ и все время отрицал свою вину.

После Второй мировой войны А. Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии, а в 1949 году подписал с другими партизанскими командирами Декларацию движения борьбы за свободу Литвы.

Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы велась с 1944 года до 1953 года. А. Раманаускас-Ванагас был арестован в 1956 году, подвергся жестоким пыткам и в следующем году был казнен.

Останки командира партизан были идентифицированы и торжественно перезахоронены в октябре прошлого года.

Когда ССР во второй раз оккупировал Литву, десятки тысяч жителей Литвы встали на партизанскую борьбу с оккупантами.

С советской оккупацией в Литве после войны боролось около 50 тысяч партизан, которых еще называли "лесными братьями".