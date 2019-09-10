Stripe приступает к деятельности в Литве

Американская платежная платформа Stripe во вторник начинает деятельность в Литве. Компания утверждает, что это позволит интернет-бизнесу расти и принимать платежи из любых точек в мире.

"У Литвы большой предпринимательский потенциал и много талантов в сфере технологий, поэтому литовские компании могут успешно развиваться в мировом масштабе", – отметил в пресс-релизе руководитель Stripe в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и Африке Феликс Хубер.

По сообщению Stripe, со вторника литовские компании могут за 10 минут начать принимать платежи из более чем 130 стран. Кроме того, компании могут пользоваться учетными программами Stripe, выставлять счета, переводить платежи третьим странам и оптимизировать свою систему мобильных платежей. Пользователи Stripe также получают доступ к мобильным кошелькам, таким, как Apple Pay и Google Pay.

Цена услуги Stripe в Литве составляет от 1,4% до 0,25 евро за успешный платеж.

Платформа ежегодно обрабатывает платежи различных компаний от стартапов до таких гигантов, как Google, Amazon, Uber и Shopify.