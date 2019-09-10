Советник президента Литвы: мы с осторожностью оцениваем обмен пленными между Украиной и Россией

Советник президента Литвы Гитанаса Науседа Аста Скайсгирите сказала, что в Литве с осторожностью оценивают обмен пленными между Украиной и Россией и разговоры о прорыве в отношениях между Европой и Россией.

Советник президента повторила, что Литва против смягчения санкций в отношении России, пока не осуществлены Минские соглашения.

Обмен пленными дорого обошелся Украине, сказала Скайсгирите.

"Обмен произошел. (...) Есть такая эйфория, по-человечески это понятно, украинские пленные вернулись на родину, в их числе и режиссер (Олег Сенцов), лауреат премии Сахарова. Однако, несмотря на эйфорию, надо сказать, что этот обмен имел свою цену, украинских пленных просто так не отпустили – их обменяли на российских пленных, в их числе был человек, подозреваемый в деле авилайнера MH17. Я бы сказала, цена была высокой", – сказала Žinių radijаs Скайсгирите.

Разговоры о том, что этот обмен пленными может инициировать прорыв в отношениях и диалог между ЕС и Россией, Скайсгирите оценивает с осторожностью.

"Ведет ли этот обмен к прорыву, будет видно. Мы осторожно оцениваем некоторые голоса из Европы о новой странице отношений, поэтому ЕС должен сделать шаг в сторону России, например, смягчить санкции", – сказала она.

Советник Науседы напомнила, что у Литвы есть своя позиция – по-прежнему применять санкции к России. Санкции, наложенные за военные действия Кремля, дополнила она.

"Есть и другие санкции – связанные с оккупацией Крыма и войной на Донбассе. Пока не осуществлены Минские соглашения, пока продолжается аннексия Крыма, Литва не видит возможности упразднить санкции. (...) Чтобы говорить об упразднении санкций, должны быть конкретные результаты", – сказала Скайсгирите.

После того как президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон заговорили о том, что можно обсудить возвращение России в Большую семерку, вернув формат G8, Скайсгирите обратила внимание на то, что это только разговоры. По ее словам, не все лидеры разделяют этот взгляд.

"Да, говорят, но говорят и другое. Путину это не предлагали, именно потому, что есть другое мнение. Не все члены G7 согласны на такое возвращение", – сказала она.

Напомним, что обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 7 сентября. До этого обмен проводился 27 декабря 2017 г., когда Украина отпустила 223 пленных в обмен на 73 украинцев.