Прекращается срок действия карт кодов банка Luminor

10 сентября - последний день действия карт кодов банка Luminor.

"Из-за этих изменений будет обновлена ценовая политика банка Luminor, не останется информации, связанной с картами кодов", – сообщает банк Luminor.

С 1 сентября от карт кодов отказался банк Swedbank. Еще раньше такое решение принял банк SEB.