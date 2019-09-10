Перед этим фон дер Ляйен организовала беседы со всеми лицами, которых члены ЕК представили в качестве кандидатов в комиссары.
Европейский совет теперь должен принять этот список. Затем список опубликуют в "Вестнике Евросоюза". Завтра вступающая в должность президент фон дер Ляйен объявит, как распределятся портфели и как она собирается организовать работу следующего состава Еврокомиссии.
Затем Европарламент должен одобрить полную коллегию комиссаров. Перед этим пройдут слушания кандидатов в комиссары в соответствующих комиссиях Европарламента. Когда Европарламент даст свое одобрение, по решению Европейского совета Еврокомиссия официально вступит в должность.
Список кандидатов в следующий состав комиссии:
Австрия: Johannes Hahn
Бельгия: Didier Reynders
Болгария: Mariya Gabriel
Хорватия: Dubravka Šuica
Кипр: Stella Kyriakides
Чешхия: Věra Jourová
Дания: Margrethe Vestager
Эстония: Kadri Simson
Финляндия: Jutta Urpilainen
Франция: Sylvie Goulard
Греция: Margaritis Schinas
Венгрия: László Trócsányi
Ирландия: Phil Hogan
Италия: Paolo Gentiloni
Латвия: Valdis Dombrovskis
Литва: Virginijus Sinkevičius
Люксембург: Nicolas Schmit
Мальта: Helena Dalli
Нидерланды: Frans Timmermans
Польша: Janusz Wojciechowski
Португалия: Elisa Ferreira
Румыния: Rovana Plumb
Словакия: Maroš Šefčovič
Словения: Janez Lenarčič
Швеция: Ylva Johansson
Европейский совет по соглашению с фон дер Ляйен назначил верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля (Испания).