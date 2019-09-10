Едва сводящая концы с концами пенсионерка: очень обидно, что государство так поступает

Одежда – только из секонд-хенда, еда – только со скидками. Так живет овдовевшая пенсионерка, доходы которой после смерти супруга значительно сократились.

"Я прожила с мужем почти 50 лет", – рассказала 71-летняя женщина.

Пока муж был жив, их доходы составляли больше 1000 евро - пенсия мужа была 750, а ее - 320 евро. "На две пенсии мы жили неплохо", – заметила она.

Однако после смерти мужа ее доходы сильно уменьшились. "Я пошла в "Содру" и выяснилось, что "вдовья пенсия" – 23 евро. Оказывается, в Литве существует коммунизм, – сказала женщина. – Всем платят одинаковые "вдовьи пенсии".

Женщина была возмущена тем, что эта часть пенсии не зависит от пенсии покойного.

"Насколько я помню, в оные времена, когда моя мама стала пенсионеркой, были проценты ("вдовья пенсия" составляла какие-то проценты от пенсии покойного – DELFI). Я посмотрела, как обстоят дела в Европе. В Германии – 40%, В Англии тоже проценты. Если Литва - член ЕС, то почему у нас действует коммунизм?" – возмущалась пожилая женщина.

Сейчас она получает пенсию в размере 340 евро и еще 23 евро "вдовью пенсию".

"За квартиру плачу столько же, нужны лекарства, зубы выпали. Я спросила, сколько стоят импланты. Космос. Или без зубов оставаться, не жевать, или копить деньги", – сказала она.

Она вспоминала Балтийский путь, в котором участвовала. "Мы успели, начальство выделило автобус. Я вернулась с флажком, с уже обгоревшей свечой. А папа сидел во дворе тогда и спросил: Чему ты радуешься?" Я ответила: "Папа, я успела на Балтийский путь". А он смотрит и говорит: "Не радуйся, детка, я жил при той власти. Тогда хорошо жили только чиновники, а остальная Литва жила в нищете". Помню папины слова. Так и случилось в Литве", – сказала женщина.

Она сказала, что надеется на то, что президент Гитанас Науседа сдержит свое слово и на маленькие пенсии обратят внимание. "Если живут два пенсионера и по 300 получают, то вместе это уже 600. За квартиру платят, лекарства покупают и еще остается. А если человек один - все. Настоящая нищета", – сказала женщина, стаж которой составляет 44 года.

Небольшие доходы научили ее экономии – продукты она покупает только со скидкой, а одежду – в секонд-хендах.

Когда они с мужем работали, то откладывали и на отдых за границей. Сейчас об этом уже и вспоминать не стоит. "Если бывает какой-то концерт, билеты по 12–15 евро, для меня это дорого. Так какие тут могут быть поездки? Какие санатории? Остались только воспоминания", – сказала женщина, заметив, что нужно копить деньги и на памятник мужу.

Поскольку женщина получает пенсию больше минимальной, никакие льготы ей не полагаются. "У других пенсии намного меньше, по 240 евро, но есть дети. Дети им помогают. У меня детей нет", – сказала пожилая женщина.

По ее словам, если бы "вдовья пенсия" составляла какой-то процент от пенсии покойного супруга, то денег было бы больше. Например, в ее случае 20%, это было бы 140 евро.

"Благодаря дополнительным деньгам я бы заплатила за квартиру и за интернет, а так я уже год живу без интернета, купила бы лекарства и у меня осталось бы еще 340 евро. На эти деньги я могла бы иначе питаться и на концерт сходить, а если экономить, то о в санаторий съездить", – сказала она.

"Очень обидно, что государство так себя ведет. Мы ждали одну власть, потом выбрали другую, но ничего не меняется, – сказала пенсионерка. – Я слышала, что у премьера есть только мать, у президента – только отец. Ведь и они столько же получают".

Пресс-секретарь министра социальной защиты и труда Эгле Самошкайте пояснила, почему "вдовьи пенсии" у всех одинаковые. По ее словам, раньше низкими пенсиями были недовольны люди, которые получали небольшие надбавки.

"Такая практика была с 1 января 2007 г. Решение перейти на одинаковые надбавки было принято с учетом недовольства самих получателей пенсий", – сказала Самошкайте. Она прибавила, что после того как "вдовьи пенсии" уравняли, упростили порядок их получения.

Получатели "вдовьих пенсий" жалуются на их небольшой размер, а министерство отвечает, что создают план, цель которого – повышение самых маленьких пенсий.

По словам Самошкайте, все малоимущие люди могут обращаться за социальной помощью или компенсациями за воду и отопление.

Депутат Союза отечества - Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Лауринас Кащюнас еще в апреле обратился к министру Линасу Кукурайтису с просьбой оценить, действительно ли действует социально справедливый порядок назначения "вдовьих пенсий".

Он также подготовил и вскоре намерен зарегистрировать порядок назначения пенсионных пособий, которые должны охватить и вопрос "вдовьих пенсий".