В Литве представлен порядок выплаты компенсации на покупку более экологичного автомобиля

Министерство охраны окружающей среды Литвы представило парламенту на рассмотрение порядок выделения компенсации жителям, которые откажутся от загрязняющих окружающую среду автомобилей. Оказывается, за каждый автомобиль выплатят только одну компенсацию, а жители, которые воспользуются льготой, могут ее лишиться, если не выполнят установленные требования.

Неоднократно подчеркивалось, что с 1 января 2020 года жители Литвы будут платить налоги при регистрации загрязняющих окружающую среду автомобилей (больше 130 г CO2 на км). Желающие сменить такой автомобиль на более экологичный смогут получить компенсацию в размере 1000 евро. Министерство подготовило специальное описание порядка выплаты компенсации в рамках соответствующей программы.

На компенсацию могут претендовать только физические лица. Чтобы получить компенсацию, человек должен отказаться от автомобиля, которым пользовался не меньше года. Кроме того, этот автомобиль должны эксплуатировать в течение последних 12 месяцев.

Чтобы получить компенсацию, водитель должен сдать свой автомобиль на металлолом и получить соответствующее свидетельство, кроме того, такой автомобиль надо снять с учета как неэксплуатируемый.

Новый автомобиль, на покупку которого выплатили компенсацию, должен быть более экологичным и должен быть записан на имя человека, который получил компенсацию.

В порядке подчеркнуто, что в документах на новый автомобиль должно быть указано общее количество выбросов CO2 и первая дата регистрации автомобиля.

Указано, что физические лица могут воспользоваться такой компенсацией только один раз. Кроме того, компенсация в размере 1000 евро будет связана с идентификационным номером автомобиля (VIN) и за тот же автомобиль будет выплачиваться лишь один раз.

Сообщается, что компенсацию могут получить люди, которые будут покупать более экологичные автомобили с момента вступления закона в силу.

Компенсацию будут выплачивать в течение 30 дней с того дня, как принято решение о ее назначении.

Кроме того, жители, которые решили воспользоваться такой возможностью, должны знать, что приобретенные с помощью компенсации автомобили они не могут продать в течение двух лет, в противном случае им придется вернуть 1000 евро.

Это правило не действует в тех случаях, если автомобиль попал в ДТП и после этого ремонту не подлежит.