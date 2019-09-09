Оппозиция обсудила с премьером инициативу подписать соглашение об образовании

Представители литовской парламентской оппозиции в понедельник обсудили с премьером Саулюсом Сквернялисом инициативу подписания парламентскими партиями соглашения о политике в сфере образования.

Лидер оппозиции, либерал Виктория Чмилите-Нильсен после встречи сказала, что правительство может инициировать соглашение.

"Может быть, что правительство выступит с инициативой по этому вопросу. Во всяком случае мы в оппозиции видим это как один из приоритетов", – сказала политик журналистам.

Глава фракции Социал-демократической фракции Юлюс Сабатаускас сказал, что цель соглашения – обеспечить одинаковый уровень образования во всех школах.

"У нас имеет место не только социальное расслоение по доходам и имуществу, но и в сфере образования", – сказал парламентарий.

Лидер консерваторов, у которых в Сейме самая многочисленная оппозиционная фракция – Габриэлюс Ландсбергис сказал, что система образования на сегодняшний день достигла "абсолютного дна". По его словам, сейчас у многих школ нет руководителей, плохие показатели обучения, образовательные учреждения недостаточно хорошо оборудованы.

Г. Ландсбергис сказал, что партии должны договориться по нескольким конкретным моментам, чтобы соглашение было максимально конкретным.

Премьер-министр встретился с оппозиционными политиками перед началом осенней сессии Сейма 10 сентября.

Сам премьер встречу не комментировал.

Оппозиция также обсудила с премьером предложения президента Гитанаса Науседы дополнительно предусмотреть в бюджете следующего года 100 млн евро на социальную защиту.

Глава государства предложил собрать эти средства путем замедления повышения не облагаемого налогами минимума, урезания льготы на дизельное топливо, используемое фермерами, и повышения налогообложения доходов, не связанных с трудовыми отношениями.

Г. Ландсбергис также сказал, что обсудил с премьер-министром планы правительства относительно оборонного бюджета следующего года.

Все парламентские партии, за исключением социал-демократов, подписали соглашение о выделении на оборону до 2030 года 2,5% внутреннего валового продукта.

"Для меня очень важно, чтобы правительство придерживалось этого соглашения. (...) Если нет, то мы можем написать сотни бумаг для каждой сферы жизни, для образования, здравоохранения, и потом забыть о них", – сказал консерватор.

По его словам, премьер пообещал, что в следующем году предложит увеличить финансирование обороны.