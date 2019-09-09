Оппозиция: вотум спикеру Сейма можно рассматривать только после расследования связей Розовой

Представители парламентской оппозиции заявили, что вопрос вотума недоверия спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису следует решать только после парламентского расследований связей депутата Ирины Розовой с Россией.

"Было бы логично, если бы вопрос о спикере Сейма решался не до расследования, а после него", – завила BNS лидер парламентской оппозиции Викторая Силите-Нельсен.

"Должен быть какой-то мотив, аргументы. Насколько я понимаю, они могут проясниться после выводов по расследованию И. Розовой. Я не очень вижу смысл голосовать по поводу немотивированной отставки или вообще ее рассматривать", – сказала она.

Несколько недель назад парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне решил инициировать расследование скрытых контактов И.Розовой с российскими дипломатами после того, как парламентариям стало известно о том, что справка Департамента государственной безопасности (ДГБ) в январе 2018 года была направлена спикеру Сейма В.Пранцкетису. В документе рекомендовалось отказать И.Розовой в разрешении работать с секретной информацией.

Член Альянса русских И. Розова сейчас работает во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) в сейме. Она была избрана в парламент по списку ИАПЛ на выборах 2016 года.

Данные о связях И. Розовой выяснились, когда КНБО начал выяснять обстоятельства ее участия в заседании Межпарламентской православной ассамблеи в Грузии в июне этого года.

Правящие стремятся к тому, чтобы в ходе расследования также выяснилось, правильно ли поступил В. Пранцкетис, получивший справку ДГБ, но не предпринявший никаких действий.

Лидер консерваторов, обладающих крупнейшей оппозиционной фракции в сейме, Габриэлюс Ландсбергис утверждал, что одобряет рассмотрение вопроса о спикере после расследования, поскольку оно позволит раскрыть "истинных фигурантов, скрываемых этой историей".

"Мне действительно совершенно не ясно, это только спикер сейма, или больше людей, которые видели, принимали решения и которым, возможно было актуально, чтобы эта информация не появилась в публичном пространстве", – сказал член сейма.

"Я также не хочу, чтобы спикером Сейма прикрывалась истинная проблема – Россия все еще пытается оказывать влияние на литовское политическое пространство, будь то через Миндаугаса Бастиса, или через И. Розову, или, как выяснилось в 2013 году, через Вальдемара Томашевского", – добавил он.

На минувшей неделе лидер Союза "крестьян" и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис заявил, что правящее большинство согласится подождать выводов парламентского расследования, если это поможет сплотить голоса оппозиции в решении вопроса вотума недоверия спикеру.

Однако В. Чмилите-Нельсен утверждает, что если расследование затянется, то отправлять спикера в отставку будет все меньше смысла в свете приближающихся выборов в Сейм в 2020 году.

Г. Ладсбергис же предложил подождать, чтобы выяснить, сколько времени потребуется для расследования.

Правящие уже некоторое время призывают В. Пранцкетиса уйти в отставку с поста спикера, поскольку они договорились уступить этот пост Литовской социал-демократической трудовой партии.

Глава парламента отказывает уходить в отставку, обвиняя Р. Карбаускиса в мести, а на этой неделе спикер покинул СКЗЛ.

За отстранение спикера Сейма от должности в порядке импичмента требуется не менее 71 голоса "за".