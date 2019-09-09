Член Сейма Литвы призывает литовцев и поляков забыть исторические разногласия

Член Сейма Литвы Арунас Гумуляускас в субботу призвал литовских и польских политиков поощрять историков работать вместе, чтобы обе страны забыли исторические разногласия.

По словам главы парламентской Комиссии по исторической памяти и борьбе за свободу, Россия использует в информационной войне сохраняющиеся до сих пор разногласия по событиям межвоенного периода или событиям после Второй мировой войны.

"Политики не должны вмешиваться в формирование исторического повествования, но они могут поощрять историков обеих стран к более тесному и целевому сотрудничеству ради достижения общих целей", – заявил в Сейме А. Гумуляускас.

Он участвовал во встрече парламентариев Литвы и Польши по вопросам исторической памяти, которая состоялась в рамках сессии Литовско-польской парламентской ассамблеи.

"Если открыть двери к примирению, то открываются спокойные, светлые пространства – общие и необычайно интересные исторические дали, где каждый может найти то, что ему нужно. Без гнета и без убийств", – сказал член Сейма.

А. Гумуляускас утверждает, что в происходящей сейчас информационной войне историческое развитие литовско-польских отношений не остается в стороне, и особенно те события, которые по-разному трактуются в историографии обеих стран.

По его словам, невзирая на вмешательство Москвы, взгляды Вильнюса и Варшавы на историю Великого Княжества Литовского и Королевства Польского стали сближаться, однако до сих пор возникают значительные проблемы при обсуждении более современного периода, особенно между Первой и Второй мировыми войнами.

На межпарламентской ассамблее А. Гумуляускас говорил о боях местного литовского отряда Повиласа Плехавичюса (Павла Плеховича) в Вильнюсском крае с советскими партизанами и польской "Армией Крайовой".

"Армия Крайова" в Вильнюсском крае боролась как с нацистами, так и литовцами, поскольку считала эту территорию частью Польши, а подразделение П. Плехавичюса пыталось восстановить независимое литовское государство.

"Жаль, что наши межвоенные конфликты и конфликты Второй мировой войны кардинально противоположно раскрываются в историографии Литвы и Польши", – подчеркнул А. Гумуляускас.

По его словам, исторический подход Литвы и Польши к событиям можно начать согласовывать только после прихода к общему знаменателю.

"Им могла бы стать констатация того, что как одни, так и другие были жертвами советского и нацистского тоталитарных режимов", – сказал парламентарий.

Деятельность Литовско-польской парламентской ассамблеи была недавно восстановлена после десятилетнего перерыва.

Заместитель спикера сейма Польши Малгожата Госевка с радостью отметила, что политики двух стран с потеплением отношений вновь могут искренне обсуждать разногласия и проблемы, а также призвала их "создавать общую историю".

Член польского сейма Тадеуш Азиевич отметил, что историческую память литовцев и поляков объединяет гордость за военные успехи в действиях против России.