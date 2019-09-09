В Клайпеде –новый крупный груз СПГ из Норвегии

BNS , ru.DELFI.lt

SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr. Foto: Bendrovės archyvas

В понедельник в Клайпеду прибыла новая крупная партия сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии. По данным BNS, груз предназначается компании госэнергоходлинга Lietuvos energija – Ignitis (бывшая Lietuvos energijos tiekimas).

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