Суд продлил меру пресечения подозреваемым в убийстве Страздаускайте

Каунасский окружной суд 9 сентября на три месяца продлил меру пресечения подозреваемым в убийстве Евы Страздаускайте.

Подозреваемые в деле об убийстве девушки - двоюродные братья Каролис, Ляонас и Мантас Беляускасы из Кедайняй. Их подозревают в жестоком убийстве с целью сокрытия другого преступления. Кроме того, ох подозревают в похищении человека и нанесении вреда чужому имуществу.

"Обвиняемые действовали организованно и обдуманно, суд решил, что есть вероятность, что эти люди будут совершать другие преступления и скрываться от правосудия", – сказано в сообщении суда.

Слушания по делу проходят на закрытых заседаниях, поэтому информации об этом деле немного.

Ранее обвиняемые признали свою вину в суде.

Максимальное наказание за совершенное ими преступление – пожизненное заключение.

Страздаускайте в марте 2017 года на машине уехала в Вильнюс из Плунге и пропала. Через несколько дней ее тело нашли в Кедайняйском районе.

По данным следствия, девушку насмерть забили лопатой.

Подозревают, что девушку убили за роскошный автомобиль, на котором она ехала. По данным дела, обвиняемые, имитировали ДТП, а когда девушка вышла из автомобиля похитили ее и автомобиль.

В этом деле есть еще двое обвиняемых: Альгиматас Станкявичюс из Мариямполе, которого подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия, и Томас Загурскис из Кедайняй, которого обвиняют в вооруженном грабеже.

Беляускасов и Загурскиса также обвиняют в похищении дорогостоящего чужого имущества – автомобиля, который стоит больше 32 000 евро и личных вещей и денег у двоих граждан Латвии.