Житель Каунаса нашел на месте гаража, возможно, человеческие останки

С редакцией портала Kas vyksta Kaune 7 сентября связался мужчина и сообщил о неожиданной находке. На месте бывшего гаража в Алексотасе он обнаружил останки – похоже, что это человеческие кости.

Находка была сделана на ул. Шяштоку, где недавно стоял гараж. Обнаружены кости, мужчина считает, что это человеческие останки.

"Гараж стоял там 25 лет, сейчас товарищество переселяется, я хотел после того как увез гараж, убрать мусор и сделал неожиданную находку", – сказал каунасец.

"Кажется, там есть коренные зубы, позвонки, кость голени", – перечислял мужчина и прислал фотографии.

О находке он информировал полицию. Дежурная ГКП Каунасского округа подтвердила Kas vyksta Kaune, что в 12.15 ч. сообщили о том, что найдены, вероятно, человеческие останки.

Мужчина позже сообщил в редакцию, что полицейские собрали кости и увезли экспертам, будут выяснять, кому они принадлежат.