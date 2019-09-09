MT Group вновь просит временно остановить конкурс подрядчика газопровода GIPL

Литовская компания прокладки газопроводов MT Group и ее партнер – польский строитель энергообъектов Rafako - еще раз пытаются остановить конкурс подрядчика магистрального газопровода в Польшу (GIPL), стоимостью почти 100 млн евро.

Компания утверждает, что конкурс состоялся с нарушением процедур публичных закупок, поэтому просит Вильнюсский окружной суд временного его остановить.

"Мы представили различные аргументы в пользу того, что закупочная комиссия Amber Grid при выборе экономически наиболее выгодного предложения совершила грубые нарушения процедур публичных закупок. Однако эти претензии были отклонены без убедительных аргументов, поэтому мы вынуждены доказывать нарушения через суд", – отметил в пресс-релизе замдиректора MT Group Симонас Куницкас.

Суд отклонил первую просьбу об остановке конкурса 2 сентября, однако тогда MT Group обжаловала решение о соответствии победителя конкурса – компании Alvora критериям национальной безопасности.

Реализующая проект в Литве компания Amber Grid на следующей неделе должна подписать договор о прокладке магистрального газопровода в Польшу (GIPL) на территории Литвы с компанией по строительству газопроводов и инженерных сетей Alvora, действующей вместе с Siauliu dujotiekio statyba на сумму 79,85 млн евро (без НДС). По данным BNS, на 7 октября планируется официальная церемония начала работ.

В конце июля Amber Grid уже подписала договор о поставке стальных труб для трубопровода на 31,9 млн евро (с НДС) с польской Izostal.

Газопровод протяженностью 165 км и диаметром 700 мм на территории Литвы будет протянут от компрессорной станции в Яунюнай, что в Ширвинтском районе, до газокомпрессорной станции в Польше.

Протяженность всего газопровода составляет 508 км, совокупная стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро.

После создания перемычки в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши – до 21 тераватт-часа, а газовые рынки Балтийских стран станут частью единого газового рынка Евросоюза.

Планируется, что газопровод будет запущен в конце 2021 года.