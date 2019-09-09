Наркотики в Литве уносят жизни: в зоне риска две возрастные группы

В 2018 году в Литве от наркотиков скончались 59 человек - 4 женщины, а остальные - мужчины. И несмотря на то, что чаще запоминаются случаи смерти после вечеринок, на которых употребляют коктейли с наркотиками, статистика показывает нечто иное.

По данным Литовского института гигиены, от опиоидов в прошлом году скончались 25 человек. В основном это были лица 40 лет и старше Другая группа риска – 35–39 лет.

И хотя по сравнению с 2017 г. (83) количество смертей сократилось почти на 1/3 (до 59), статистика показывает, что растет количество подростков, которые обращаются в больницы из-за употребления марихуаны.

Специалисты говорят, что самые опасные наркотики - опиоиды, распространенные в столице. Именно они чаще приводят к смерти.

Представитель Департамента по контролю над наркотиками, табачными изделиями и алкоголем Лина Юргелайтене сказала DELFI, что количество смертей сокращается. Пик был достигнут в 2015 году, когда зафиксировали 115 смертей.

Какие причины сокращения числа смертей? "Возможно, это влияние программы налоксона (антидота при передозировках опиоидов). Это рецептный препарат, который нейтрализует действие опиоидов", – сказала она.

По ее словам, в случае передозировки находящийся рядом человек может сделать инъекцию, у человека появляется шанс выжить. Но и после применения налоксона надо вызывать скорую. Юргелайтене сказала, что этот препарат будут распространять еще шире, через специальные кабинеты помощи наркозависимым людям. До конца прошлого года это было невозможно из-за действовавшего регламента.

По данным Института гигиены, в 2018 г. зафиксировали две смерти от героина, две от опиума, 4 – от метадона, 6 – от других синтетических наркотиков, 11 – от нераспознанных наркотиков, 2 – от нераспознанных галлюциногенных наркотических веществ, 6 – от психостимуляторов, 1 – от кокаина.

Случаев смерти от марихуаны и ЛСД не было.

По данным Института гигиены, в 2018 г. было зафиксировано 104 случая отравления опиоидами: опиумом – 12, героином – 46, другими опиоидами – 42, метадоном – 4.

В 2018 г. выросло число отравлений нераспознанными синтетическими наркотиками, кокаином и коноплей. Снизилось число отравлений опиоидами и героином.

Как и прежде, в 2018 г. к врачам с симптомами наркотического отравления чаще обращались мужчины (328), чем женщины (82).

Из 59 умерших в 2018 г. 24 были в возрасте 40 лет и старше.

В 2018 г. одна смерть была зафиксирована в группе 15-19 лет, 4 в группе 20-24 лет, 7 в группе 25-29 лет, 12 - 30-34 лет, 16 - 35-39 лет, и 24 - 40 лет и старше.

По словам Юргелайтене, на вечеринках опиоиды не используют или используют крайне редко.

"Тут героина нет, ему на смену приходит карфентанил. Это сильный опиоид, предназначенный для слонов. Он может привести к смерти при передозировке", – заметила она.

К опиоидам, по ее словам, относятся: героин, морфин, метадон, и синтетические наркотики - фентаник и карфентанил. "Конечно, список синтетических опиоидов бесконечный, поскольку это новые психоактивные вещества, – заметила Юргелайтене. – На вечеринках эти препараты не используют".

По ее словам, в местах развлечения были проведены исследования. Посетителей спрашивали, употребляли ли они в течение последнего месяца опиоиды. "Очень небольшая часть респондентов дала положительный ответ. На вечеринках чаще употребляют экстази, амфетамин и марихуану", – сказала она.

В 2018 г. в больницы из-за употребления наркотиков 123 раза обращались несовершеннолетние (в 2,2 раза чаще, чем в 2017 г.). Из 123 случаев - 41 это отравление коноплей. всего обращались 113 несовершеннолетних - 82 мальчика и 31 девочка.

Специалист заметила, что наибольшую опасность представляют синтетические каннабиноиды, а именно - сено, обработанное синтетическими веществами. Юргелайтене сказала, что из-за того, что неясно, какие вещества использовались, сложно понять их действие и распознать симптомы отравления.

Исследование показало, что наркотики чаще употребляют мужчины, это доказывает и то, что из 59 умерших, только 4 - женщины.

Юргелайтене заметила, что в столице Литвы есть больше всего центров помощи зависимым людям. В столице также фиксируется наибольшее число случаев отравления – 139 (в Каунасе 28, в Клайпеде – 21). Поэтому неудивительно, что и количество смертей выше в Вильнюсе.

По данным департамента 1/4 всех случаев передозировки фиксируется в Вильнюсском цыганском таборе.