Президент Литвы надеется на соцориентированный бюджет

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что усиление внимания политических партий к идее благосостояния государства позволяет надеяться, что бюджет следующего года будет более социально ориентированным.

По словам главы государства, политики в Сейме Литвы должны будут принять ответственность за общество, если отклонят предложения по сбору дополнительных средств для сокращения бедности пенсионеров и людей с недугами.

"Я надеюсь, что на сей раз не pro forma, а бюджет de facto будет социально ориентированным", – сказал Г. Науседа в эксклюзивном интервью BNS.

Президент добавил, что на прорыв позволяет надеяться тема благосостояния государства, которая все чаще слышна в риторике и оппозиционных социал-демократов, консерваторов и правящих "аграриев".

"Я слышу риторику благосостояния государства и от консерваторов, и от социал-демократов – вероятно, из уст либералов еще не очень – но и определенные высказывания "аграриев" позволяют предполагать, что то в одной, то в другой сфере прорыв действительно возможен", – сказал Г. Науседа.

Он верит, что эти идеи сплотят и больше людей на предстоящих в следующем году парламентских выборах, но подчеркнул, что у него нет никаких планов создания "президентской партии".

Президент предлагал выделить дополнительные 100 млн евро на социальные нужды путем замедления повышения не облагаемого налогами минимума, сокращения льготы на дизельное топливо, используемое фермерами, и повышения налогообложения доходов, не связанных с трудовыми отношениями.

Г. Науседа не удивлен тому, что предложения повысить налоги вызывали критику оппонентов, однако подчеркнул, что предложил эти источники доходов, стремясь к честной дискуссии.

Глава государства утверждает, что, если "аграрии" отклонят идею снижения льготы на дизтопливо для фермеров, то общественно ясно увидит, кто виноват в недостаточном финансировании определенных сфер.

"Если так случится, то мы и покажем общественности: было такое предложение, была попытка финансировать за счет этих финансов такие и такие вещи, и по этой причине эти вещи не будут финансироваться, и причиной тому решение не поддержать наше предложение о сокращении (льготы) акциза на дизтопливо", – сказал Г. Науседаю

Президент утверждает, что поднятие не облагаемого налогами минимума следует замедлить с учетом экономических рисков. По его словам, предлагаемый пересмотр налогообложения прироста капитала не настолько значителен, чтобы вызвать отток капиталов.

Критику плана со стороны бывших коллег - банковских экономистов Г. Науседа оценил с ноткой иронии: "Если у моих бывших коллег создается впечатление, что это навредит финансовой постоянности или потенциалу части банковских клиентов, то это их мнение".