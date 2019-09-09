Экскурсия по камерам самых жестоких преступников Литвы: без сопровождения сюда никто не входил

Как выглядят помещения, в которых в течение 115 лет содержались самые жестокие преступники Литвы? Заместитель директора закрытого Лукишкского СИЗО-тюрьмы Ромас Останавичюс показал читателям портала DELFI помещения, в которых находились самые опасные преступники. Он показал те места, которые раньше немногие могли увидеть.

"По планам намеревались строить 8-метровый забор", – рассказал в начале экскурсии Останавичюс, показывая высокий тюремный забор.

По его словам, забор был построен из камней. Сейчас забор 5-метровый. На вопрос, были ли за все 115 лет существования тюрьмы случаи, когда заключенные пытались перелезть через забор, он ответил, что такие случаи были.

"Да. Были. Один заключенный пытался даже перелезть через крышу, но охрана была готова встретить его. Он недолго был на воле", – сказал Останавичюс.

Он рассказал, что иногда через забор запрещенные вещи заключенным перебрасывали их знакомые.

Останавичюс показал места, куда без сопровождения не мог попасть ни один человек. В зале, который на первый взгляд напоминает помещение храма, по словам замдиректора в советское время проводили танцевальные вечера, а до этого – религиозные обряды.

"Мы знаем, что в то время, когда строилась тюрьма, люди были набожными. Тюрьма поэтому так и строилась - неважно, что люди находятся в заключении, у них должна быть возможность посещать храм. К сожалению, нет исторической информации о том, как проходили обряды в тюремных храмах, однако, насколько я знаю, в советское время в этом зале проводили танцевальные вечера для работников. Здесь проходили корпоративные вечеринки того времени.

Позже здесь проводили разные мероприятия как для заключенных, так и для работников: концерты, спектакли, выступления. Не секрет, что здесь пресс-конференции проводили и министры", – рассказал Останавичюс.

Он сказал, что заключенным такие мероприятия нравились: "Это было событием для них, поводом выйти из камер и принять участие в мероприятии. Некоторые говорили, что в других колониях им не доводилось бывать в подобных помещениях, где проходят мероприятия. Нас ограничивали законы – всех мы сюда не могли приводить. Мы выбирали людей, дублировали некоторые мероприятия, приводили разные группы", – сказал он.

Останавичюс во время экскурсии показал и помещения, в которых содержали арестованных, осужденных и осужденных на пожизненное заключение.

"В этом крыле содержали осужденных на пожизненное заключение", – рассказал он. Около каждой двери установлен сигнал тревоги.

"Они нужны из соображений безопасности, в случае нападения. Если в коридоре произойдет какое-то столкновение, то достаточно нажать кнопку, и дежурные придут на помощь", – рассказал он.

Останавичюс также показал камеры заключенных. "Эта камера площадью 8 кв. м. Осужденные на пожизненное заключение по УК ЛЛР содержатся в одиночных камерах. Правда, были исключения - если заключенные договорились между собой, хотят жить вместе, то пишут заявление, службы его рассматривают и передают вердикт главе тюрьмы", – рассказал он.

"Каждый человек надолго в той же камере не оставался. По определенным причинам, из-за обмена информацией, их переводили в другие камеры", – ответил Останавичюс на вопрос о том, где была камера осужденного на пожизненное заключение Хенрикаса Дактараса. Он сказал, что камера Дактараса ни чем не отличалась от других.

Он рассказал, что осужденные могли смотреть телевизор, интернета у них не было.

"У осужденных мог быть магнитофон, чайник. Если у него на счету были деньги, эти вещи он мог купить в тюремном магазине", – сказал Останавичюс.

Он рассказал и о режиме дня заключенных.

"Осужденные вставали в 6 ч. Отбой в 22 ч. С 22 ч. в коридорах выключали свет. Правда, оставляли такое освещение, чтобы надзиратель, подняв затвор на окне камеры, мог видеть, что там происходит", – сказал он. Завтрак осужденным давали в 6.30 ч. Потом шли прогулки, визиты к врачам или прокурорам. Заключенных должны были заправить постель.

Сейчас помещение тюрьмы пустует. Заключенных здесь не осталось.

Комплекс Лукишкского СИЗО-тюрьмы состоит из 6 зданий в центре Вильнюса рядом с парламентом, Верховным судом Литвы, библиотекой им. М.Мажвидаса и МИДом. э