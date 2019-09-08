Размер зарплаты в объявлениях о работе для некоторых – лишь формальность Трудовая инспекция: для проверок не хватает ресурсов

Вступившие в силу в конце июля изменения в Трудовом кодексе обязали работодателей в объявлениях о работе указывать размер предлагаемой сотруднику зарплаты. Несмотря на то, что прошло уже более месяца, похоже, что еще немало работодателей не следуют такому порядку. Государственная трудовая инспекция сообщает, что для наблюдения за соблюдением нового порядка не был трудоустроен новый сотрудник, не хватает для этого и имеющихся в наличии человеческих ресурсов.

Посмотрели сквозь пальцы

DELFI решил проверить, как некоторые литовские предприятия придерживаются изменений законопроекта Трудового кодекса, обязательных к исполнению.

На интернет-странице объявлений о работе CVmarket.lt можно видеть, что еще немало предприятий воздерживаются от обнародования заработной платы. Одной из таких является торговая сеть Maxima. На портале она объявляет о поиске грузчика в Вильнюсе, продавца в Йонаве и кассира в Шяуляй, однако предлагаемая зарплата указана не была.

Похожая ситуация и с торговой сетью IKEA. Она объявила, что ищет в Вильнюсе людей, способных исполнять обязанности продавца-консультанта и посудомойки, однако о зарплате речи также не велось.

Не объявляли размеров зарплат и другие торговые сети, например, Iki и Rimi. Предложения о работе торговой сети Norfa можно было найти на странице самого предприятия, однако предлагаемые размеры зарплат красовались не около каждого предложения о работе.

Кассиру в Расейняй предлагали 500 евро зарплаты на руки, а мяснику в Друскининкай – от 850 евро на руки.

Единственная торговая сеть Lidl показала предлагаемый размер заработной платы. Здесь продавцу в Паланге предлагают 856 – 1021 евро с налогами, ассистенту руководства – от 1612 евро с налогами, а ассистенту руководителя магазина в Каунасе – от 1002 до 1259 евро с налогами.

В размещённых на интернет-странице CVbankas.lt объявлениях соблюли Закон и государственное предприятие "Почта Литвы", а также "Литовские железные дороги". Последние трактористу в Каунасе собираются платить от 1040 евро на руки, грузчику – от 910 евро с налогами.

"Почта Литвы" ищет почтальона в Укмерге и предлагает ему платить от 625 евро на руки с налогами, а главному почтальону в Каунасе – от 680 евро с налогами.

Правда, объявления группы предприятий Энергии Литвы выглядели несколько иначе. В объявлениях о поиске юриста в Вильнюсе или администратора смены автоматики и документов предприятия не обнародовали размеров предлагаемых зарплат.

Объявляют реже, чем каждый второй

Руководитель продаж CVmarket.lt Раймонда Татарелите заявила, что в данное время изо всех активных на их портале объявлений предлагаемая заработная плата указана реже, чем в каждом втором (45% всех объявлений). Такое поведение работодателей специалист оправдывает переходным периодом, якобы предприятия, размещающие большие количества объявления о работе, в данное время еще находятся на стадии подготовки, и им приспособиться к изменениям чаще всего бывает сложнее.

По словам специалиста, пока что сказать, какое влияние обнародование заработной платы оказывает на самих работодателей, ещё сложно, поскольку прошло слишком мало времени, однако, как заявила, очевидно, что у соискателей работы есть сейчас более понятное и прозрачное видение, сколько предприятия готовы платить и соответствует ли работа ожиданиям.

Трудовая инспекция: не хватает и наличных ресурсов

Советник по связям с общественностью Государственной трудовой инспекции при Министерстве социальной защиты и труда Литовской Республики Юргита Кажукаускайте-Сарницкене сказала, что в данное время на возможное нарушение положений Трудового кодекса об обязательном объявлении заработных плат ГТИ реагирует при получении сообщений или жалоб либо выполнение плановых и внеплановых проверок, однако, как заявила, приходится сталкиваться с вызовами.

"Для наблюдения за соблюдением этого положения дополнительный человек не был нанят. Для этого не хватает и наличных человеческих ресурсов", – откровенно сказала она.

Говоря о жалобах, которые отправляют сами жители, вильнюсский отдел ГТИ, по её заявлению, получил их несколько, однако две жалобы не подтвердились, а в отношении одного предприятия были применены средства административного воздействия.

Как информировали, за нарушение этого положения Трудового кодекса по Кодексу об административных правонарушениях руководителям юридических лиц или другим ответственным лицам может быть назначен штраф от 80 до 880 евро.

Любопытно и то, что, если объявление о работе размещено в социальной сети Facebook или, например, LinkedIn, в нём всё равно обязан быть указан размер предлагаемой заработной платы.

"Где размещать объявление – выбирает работодатель", – прокомментировала Юргита Кажукаускайте–Сарницкене.