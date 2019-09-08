Правительство Литвы ищет способ трудоустроить больше осуждённых

В правительстве Литвы ищут способы устроить на работу больше находящихся в местах лишения свободы. Среди изучаемых средств – предложение большую часть людей трудоустроить вне учреждений заключения. Это мотивируют применяемым к работе осуждённых принципом кнута и пряника – посредством льгот и ужесточений.

Такие предложения Министерства юстиции Литвы на этой неделе поддержало правительство. Окончательно утвердить их и предложить Сейму кабинет министров должен в ближайшее время. Представители работодателей приветствуют возродившуюся спустя десятилетия инициативу и выражают уверенность в более гладком, чем до сих пор, сотрудничестве с учреждениями заключения.

Министерство изменениями в кодексе исполнения наказаний предлагает установить понятные критерии, по которым подходящие заключенные будут переводиться из одной дисциплинарной группы в другую, предоставить возможность находящимся в наиболее легкой группе работать на свободе.

Образцовых будут поощрять свободой, не дисциплинированных – строже накажут.

Предусматривается, что находящимся в лёгкой группе осуждённым будет предоставлено право на неограниченное количество свиданий. Эти люди будут обязаны работать, но возможность это делать они получат вне стен учреждения заключения.

Тем, кто будет себя хорошо вести, даже разрешат регулярно без сопровождения покидать место заключения и бывать дома, встречаться с родственниками не в тюрьме, использовать виртуальные свидания в интернете. Претендовать на перевод в исправительные дома или вообще раньше выйти на свободу смогут лишь принадлежащие к этой группе осуждённые.

В то же время предлагают нарушающим дисциплину осуждённым ограничить возможность покупок в магазине – им разрешат приобретать лишь средства гигиены и канцелярские принадлежности. За взыскания осуждённым будут ограничивать и сумму, за которую можно приобрести личные вещи.

Министерство подчеркивает, что в данное время лишь 12% осужденных отбывает наказание в условиях легкого режима – по этому показателю Литва серьёзно отстаёт от среднего арифметического по странам Европы.

Выражается убеждение, что после осуществления предложений Министерства наказание в условиях легкого режима будут отбывать около половины заключённых.

По словам министра юстиции Элвинаса Янкявичюса, в данное время Литва лидирует и по количеству впервые попавших в места лишения свободы лиц – 62% осужденных сейчас отбывают наказание из-за совершенных повторно преступлений.

По данным Министерства юстиции, в данное время в самих местах лишения свободы лишь 2000 рабочих мест, то есть работает лишь около 40% осужденных. В то же время в Норвегии, Чехии, Швеции, других странах Европы в течение полного 8-часового рабочего дня работает более половины осуждённых.

Бизнес позовут создавать подотделы в местах заключения

Советник группы карательной юстиции Министерства юстиции Таурас Руткунас утверждает, что в Литве при трудоустройстве осужденных проблемы возникают из-за того, что этим, по существу, занимается лишь государственное предприятие Mūsų Amatai, а государство – "не самый лучший бизнесмен". Министерство юстиции планирует пригласить бизнес перевести свои отделы производства в неиспользуемые помещения в местах заключения – здесь осуждённые смогли бы работать. В то же время предприятие Mūsų Amatai планируют преобразовать в общественное учреждение, основной функцией которого, по словам Т. Руткунаса, будет аренда рабочей силы частному бизнесу.

Подсчитывают, что лишь возврат налогов благодаря трудоустройству лиц государству за год составит 1,8 млн евро.

Д. Арлаускас: перемен мы ожидали 10 лет

Президент Конфедерации работодателей Литвы Данас Арлаускас приветствовал инициативу, утверждая, что представители бизнеса уже 10 лет тому назад инициировали собеседование с Министерством юстиции, по поводу либерализации трудоустройства осужденных, однако в то время руководители мест заключения отнеслись к этой идее скептически, а тогдашнее руководство Министерства не проявило достаточной готовности.

Д. Арлаускас убеждён, что трудоустройство заключенных откроет возможности проще находить рабочую силу, например, для швейной промышленности. Несмотря на инициативы, он выразил опасение, что из-за изменения количества заключённых бизнес не сможет быть уверен в постоянстве рабочей силы.