7 сентября, в 7:50, в Мажейкяй, в квартире на улице Жемайтиёс, было найдено тело умершей женщины (1979 г. р.).
По предварительным данным полиции, на теле были обнаружены кровоподтёки.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Департамент полиции Литвы проинформировал, что в Мажейкяй была найдена погибшая женщина.
7 сентября, в 7:50, в Мажейкяй, в квартире на улице Жемайтиёс, было найдено тело умершей женщины (1979 г. р.).
По предварительным данным полиции, на теле были обнаружены кровоподтёки.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.