Страх перед старостью в Литве: одного повышения пенсий недостаточно

Страх перед старостью – так называют беспокойство в связи с будущим и даже страх перед тем, что ждет Литву. Стране пишут мрачные сценарии - число работоспособного населения сократится, сложнее станет финансировать услуги госсектора. Однако, чтобы старость перестала внушать страх, одного повышения пенсий мало.

В Бирштонасе проходит фестиваль дискуссий "Именно!", одна из дискуссий посвящена тому, как подготовится к "серебряному этапу", что делать, чтобы пожилые люди в старости жили достойно и не становились "списанной" частью общества.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис сказал, что прогнозы на будущее не радуют.

"Общество стареет и в Литве, и в Европе. Когда мы смотрим на данные, число пенсионеров не растет, меняется лишь процентное соотношение. Значит, становится меньше детей, молодежи и людей среднего возраста. Меньше становится трудоспособных граждан, которые платят налоги, это уже проблема. Если бы эта часть населения рожала больше детей, было бы больше тех, кто возвращается из-за границы или иммигрантов, то так остро этот вопрос не стоял бы. Пока тенденция отрицательная, прогноз "Евростата" пугает", – сказал министр.

Он прибавил, что есть и радостные новости – впервые с момента объявления независимости данные миграции в Литве положительные.

Данные Департамента статистики за 2017 г. показали, что больше 40% пенсионеров в Литве живут в относительной нищете. Это значит, что их покупательные способности невелики. Однако Кукурайтис считает, что тенденция улучшается.

"Есть решения, связанные с повышением пенсий, людей приглашают откладывать деньги, и такое "насильственное" вовлечение приведет к тому, что в будущем у людей пенсии будут больше", – сказал он.

Министр сказал, что есть цель сделать так, чтобы пенсионеры, у которых есть необходимый стаж, получали пенсии не ниже 245 евро в месяц. Он заметил, что это цель на 2020 год.

Далее Кукурайтис сказал, что есть второй важный вопрос – услуги здравоохранения. Утверждают, что большая часть пенсионеров в Литве болеет. По этой причине надо улучшать услуги здравоохранения, побуждать людей вести здоровый образ жизни. Также в ближайшие 5 лет будут реформировать систему ухода и опеки, поскольку в будущем таких услуг потребуется все больше.

Старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис подчеркнул, что надо понимать, что в будущем социального страхования не хватит на оплату всех услуг.

"Надо напомнить об ограниченных возможностях государства. Соотношение работоспособных людей и пенсионеров - 4:1. Естественно, что пока эти услуги финансируются неплохо. Но через 20 лет это соотношение изменится – 2:1. Тогда проблема усугубится", – сказал экономист, заметив, что отчасти проблему решает перевод базовой пенсии в госбюджет.

Однако Мачюлис заметил, что качественная старость состоит из разных вещей.

"Одно дело - доходы, госуслуги, но мы должны думать и о другом. Занятость – нет ли на рынке труда дискриминации, может ли на рынке оставаться гражданин 65–70 лет.

Я вижу все больше примеров, когда компании задумываются о борьбе со стереотипами, неравенством, дискриминацией по возрастному принципу. Тут я думаю Литва меняется, но я не могу сказать, сколько компаний работает в этом направлении", – сказал Мачюлис.

Он сказал, что многие государства думают о том, как побудить пожилых людей дольше оставаться на рынке труда. Это делают за счет различных льгот, а не повышения пенсионного возраста. Он привел пример - в Литве хотят освободить пенсионеров от социального страхования. Возможно, это побудит людей работать хотя бы на полставки.

По его словам, 70-летние люди накопили большой опыт, они могут работать умственно и передавать свой опыт.

Представитель сети Rimi Довиле Буйницкайте–Струцкене сказала, что их компания уже 11 лет трудоустраивает инвалидов и пожилых людей. Она сказала, что из 3000 работников 30% - старше 50 лет. В компании есть и 84-летний работник.

"Он сказал, что вышел на пенсию, но хочет работать. Мы нашли компромисс, несколько десятков часов он работает в отделе печати в Рождественский период. Через неделю позвонила его жена, стала просить не давать ему работать, поскольку у него слабое сердце. Через месяц он ушел, но ему было хорошо на работе, он был занят и нам помог", – сказала она.

Кукурайтис отметил и ошибку в реформе: чтобы госслужба обновилась, было решено отправлять людей пенсионного возраста на пенсию. Он сказал, что это не было плюсом реформы.

Основатель консультационных компаний MC Wealth Management и MC Investments Марюс Чюжялис сказал, что надо говорить не только о материальном достатке на пенсии, но о сотрудничестве, заботе, возможности выговориться.

"Мы с трудом себе это представляем, но среди городских пенсионеров есть большая проблема одиночества. Несмотря на то, что у них больше всего возможности что-то делать, заниматься чем-то, много мероприятий проходит для людей разного возраста, но наши собеседники - люди старше 80 лет, которые уже с трудом выходят или вообще не выходят из дома. Интернетом пользуются единицы, телефон для них - спасение. Порой это единственная их связь с миром.

Вопрос качества жизни и достойной старости не обязательно связан с материальной стороной. Человеку иногда нужно с кем поговорить, надо чтобы его выслушали", – сказал Чюжялис.

"Государство не спасет от одиночества, не навестит каждого человека, может только дать деньги на создание общинных связей", – сказал Кукурайтис.