Минюст Литвы подготовил проект резолюции ЕП по судьям, рассматривавшим дело 13 января

6 сентября Министерство юстиции Литвы сообщило, что подготовило проект резолюции Европарламента (ЕП), в котором осуждаются действия России против литовских судей и прокуроров, рассматривавших дело о событиях 13 января 1991 года (у Вильнюсской телебашни).

В проекте осуждаются любые действия российских органов, "создающие предпосылки для преследования судей и прокуроров независимого государства, которые выполняют конституционную обязанность по осуществлению правосудия в особо важном для литовского народа деле", говорится в сообщении.

По сообщению министерства, литовские судьи являются и судьями всего Евросоюза, поэтому любое воздействие на них и действия против них следует оценивать как нарушение принципа правового государства ЕС.

"Я рад, что активные усилия Литвы помогли на международном уровне поднять дело о событиях 13 января и проблему независимости его судей и прокуроров", – цитируются в сообщении слова министра юстиции Литвы Эльвинаса Янкявичюса.

Президент Гитанас Науседа, находившийся на этой неделе с визитом в Брюсселе, обсудил подготовку проекта этой резолюции с председателем Европарламента Давидом Сассоли.

Россия еще в июле прошлого года объявила о начале расследования в отношении литовских судей и прокуроров, связанных с рассмотрением дела 13 января, а в марте этого года бывшему прокурору Симонасу Слапшинскасу были заочно предъявлены обвинения.

Следственный комитет России информировал, что Слапшинскас заочно обвиняется в "противоправном уголовном преследовании граждан РФ", связанном с событиями 13 января 1991 года в Вильнюсе.

МИД Литвы назвал действия российской правоохраны "открытым давлением на Литву, ее суды и сотрудников правоохраны".

В марте этого года Вильнюсский окружной суд (ВОС) признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще более 60-и бывших советских должностных лиц виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности за участие в советской агрессии в Вильнюсе 13 января 1991 года.

Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

СССР хотел при помощи военной силы свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.