Исследование: с сентября цены на продукты в Литве вырастут

Лето ушло, а с ним закончился и период небольшой стабилизации цен, в скором времени рынок преподнесет сюрпризы, сообщает портал Pricer.lt. По словам представителя портала Пятраса Чепкаускаса, карманы покупателей вскоре опустеют, поскольку в сентябре прогнозируют новый скачок цен.

В августе 2019 г. анализ цен корзины самых дешевых продуктов, проводимый Pricer.lt, показал, что корзина, по сравнению с июлем подорожала на 0,01 цент, и была на 3,6 евро дороже, чем в начале года.

В рейтинге цен на самые дешевые продукты, в августе победила Norfa, несмотря на то, что корзина в этом магазине стала дороже на 0,48 евро. На втором месте - Maxima - на 0,16 евро дороже, на третьем – Lidl, на 0,16 евро меньше, а на четвертом – Iki, на 0,13 евро меньше.

Далее идет ТЦ Rimi, на 0,74 евро больше и Barbora - на 1,02 евро меньше.

Kainų krepšelis Foto: Pricer.lt nuotr.

Общий рост цен в августе составил 0,6 евро и превысил 39 евро (39,06 евро).

Pricer.lt составил и рейтинг цен на популярнейшие товары.

"В этом рейтинге дешевле всех Barbora, которая снизила стоимость корзины на 1,7 евро. Мы давно не видели Barborа на первом месте – скорее всего, перед сезоном электронный магазин хочет привлечь больше покупателей, а популярные товары тут – самый простой инструмент", – сказано в сообщении.

На втором месте идет Maxima, которая подняла цены на 2,83 евро, а на третьем - Rimi, который снизил цену на 0,95 евро.

Kainų krepšelis Foto: Pricer.lt nuotr.

Далее идет сеть Iki, где стоимость корзины самых популярных товаров снизилась 0,28 евро, а на последнем месте – Norfa, которая увеличила цену на 3,13 евро.

За год, по данным Pricer.lt, больше всего подорожали помидоры (на 60%), картошка (была 0,34 сейчас 0,51 евро), томатный сок Elmenhorster (36,7%), свиной окорок (был 3,45 сейчас 4,39 евро), черный хлеб (27,2%), сливочное масло Dvaro (10%), сахар (21%), курятина (19,3%), кефир Dvaro (18,3%), бананы (16,7%), батон, рис. Больше всего подешевели – сыр (11%) и яблоки (27,5%).

"Стоит отметит, что количество дорожающих товаров увеличивается, а дешевеющих - становится короче", – сказано в сообщении.

Что касается того, что ждет в будущем, Чепкаускас прогнозирует,что в сентябре ждет скачок цен. "Обычно в июле-августе цены "стоят", а в сентябре сети начинают повышать цены. Позже, перед Рождеством, цены начинают снижаться", – сказал он.

Согласно прогнозам, в этом году в Литве вырастут цены на свинину, подсолнечное масло.

Дешевле будет оливковое масло, персики, нектарины.