Работники Barclays, попавшие в другую компанию, жалуются на неприятные сюрпризы

В редакцию DELFI обратились несколько бывших работников компании Barclays, которые сейчас работают в индийской международной компании HCL Technologies, и рассказали о конфликте. По их словам, каждый месяц, когда им платят зарплаты, бывают неприятные сюрпризы. Представители HCL признают, что были проблемы с оплатой сверхурочного труда.

"Похоже, что компании HCL Technologies, которая с 1 апреля переняла часть услуг Barclays, не удается решить некоторые административные задачи и задачи, связанные с обеспечением прав работников", – сказано в письме, которое прислали порталу DELFI.

Это подтвердила и Государственная инспекция по труду, которая назначила компании штраф в размере 40 евро за нарушения порядка труда и отдыха. Компания HCL Technologies признает, что у нее возникли некоторые проблемы, связанные с оплатой сверхурочных, но заметила, что это касалось лишь небольшого числа работников.

DELFI напоминает, что в декабре 2018 года сообщили, что из Литвы уходит Barclays и намеревается около 460 рабочих мест перевести в компанию HCL Technologies. Сообщалось, что остальных работников уволят, им выплатят выходные пособия.

Глава литовского центра Barclays тогда уверял, что работники в другой компании будут выполнять ту же работу, их позиции не изменятся.

В HCL Technologies во всем мире работают больше 140 000 человек из 45 стран. По данным "Содры", в Литве в компании работают 485 человек.

DELFI получил письмо, в котором работник компании, не пожелавший назвать свое имя, рассказал о проблемах. Неточности в зарплатах были замечены уже в первый месяц.

"Работникам неправильно платили за сверхурочные, несмотря на то, что мы каждую неделю заполняем журналы, которые проверяют руководители", – сказано в письме.

Например, за август вообще не выплатили сверхурочные. Мало того, сама зарплата была меньше, чем в договоре, а некоторые работники не получили зарплаты за несколько месяцев.

По словам мужчины, такие проблемы возникают не в первый раз. Правда, иногда начальство это замечает и потом выплачивает эти деньги отдельно от зарплат, но работников об ошибках не информирует.

Работник HCL сказал, что неоднократно эта проблема обсуждалась с руководством, но до последнего дня августа так ничего и не предприняли. В прошлую пятницу многие работники написали заявления о том, что согласно ТК не будут ходить на работу, пока с ними не рассчитаются.

Большинство работников HCL в понедельник после этих заявлений деньги получили, но с ними еще не рассчитались до конца.

DELFI обратился в компанию HCL Technologies, где журналистов заверили, что проблема решается.

"Мы информировали работников HCL о действиях, цель которых со всеми рассчитаться", – сказано в комментарии. Правда, компания уверяет, что это касается нескольких работников, а работник компании уверяет, что с проблемами сталкиваются 90% работников.

"Люди постоянно увольняются, особенно много увольняющихся - те, которые пришли из Barclays, скоро не останется ни одного, кто пришел оттуда", – сказал связавшийся с DELFI работник.

По данным Rekvizitai.lt, 27 августе в компании было 513 работников, а 1 сентября - 485. В июле средняя зарплата в HCL Technologies Lithuania была больше 2200 евро "на бумаге".

По словам представителей Государственной инспекции по труду, в июне этого года была получена жалоба в связи с несвоевременно выплачиваемыми зарплатами. После проверки директору был назначен штраф за нарушение трудового режима.

Всего в мае-июне поступило 3 жалобы в связи с тем, что в компании работают нелегалы, но эти жалобы не подтвердились.